روسیه: سامانه «ام۷۷۷» ساخت آمریکا منهدم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز شنبه در بیانیه ای در خصوص روند ادامه عملیات ویژه روسیه در اوکراین در ۲۴ ساعت گذشته اعلام کرد: در محور دونتسک، بیش از ۲۶۰ نیروی نظامی اوکراین کشته و زخمی شدند و یک سامانه ام۷۷۷ ساخت ایالات متحده مورد هدف قرار گرفت.
وزارت دفاع روسیه در این خصوص می افزاید: در محور کراسنولیمانسک، ۱۰ حمله نیروهای اوکراین دفع شد و مجموع تلفات کی یف به ۱۰۰ کشته و زخمی نظامی و یک هویتزر دی-۳۰ رسید.
بیانیه مذکور در ادامه اضافه میکند: در محور زاپوروژیه، ۳ حمله نیروهای اوکراین دفع شد و حدود ۲۰ نیروی نظامی کشته و یک هویتزر اف اچ-۷۰ و یک سامانه ام۱۱۹ منهدم شد.
این بیانیه در ادامه می افزاید: در محور دونتسک جنوبی، نیروهای دشمن در مناطق اوگلدار و وودیانی مورد هدف قرار گرفتند و ۱۴۰ نیروی نظامی کی یف کشته شد.
ضدحملات ارتش اوکراین که از ماهها پیش مقامات و رسانه های غربی و اوکراینی با آبوتاب فراوان وعده آن را داده بودند، سرانجام ۴ ژوئن (۱۴ خرداد) بیسروصدا و بدون اعلام رسمی در محورهای مختلف آغاز شد و بنا بر گزارشها، نیروهای اوکراینی نه تنها تاکنون موفق به شکست خطوط دفاعی ارتش روسیه و پیشروی چشمگیری نشدهاند، بلکه حجم زیادی از تجهیزات نظامی مدرن اهدایی غربیها نیز در این ضدحملات نابود شده یا سالم به تصرف نیروهای ارتش روسیه درآمده است.
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین تا پیش از این مدام تأکید میکرد ارتش اوکراین عزم خود را جزم کرده که در ضدحملات بهاره، نهتنها مناطق شرقی ازدسترفته را از روسیه پس بگیرد، بلکه آخرین سرباز روسها را نیز از شبهجزیره کریمه که در سال ۲۰۱۴ پس از برگزاری همهپرسی به خاک روسیه الحاق شد، اخراج کند؛ اما خبرهای میدان جنگ تاکنون چشمانداز روشنی را پیش چشم زلنسکی و غربیها قرار نداده است.
نظر شما