افزایش ۲۵ درصدی بارش های اردبیل در فصل زمستان

مجید کوهی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: علیرغم اینکه استان اردبیل یکی از کم بارش ترین و گرمترین پاییزهای خود را طی ۵۰ سال گذشته سپری کرد خوشبختانه با آغاز فصل زمستان و ورود چندین سامانه بارشی تا حدودی کسری بارش استان جبران و متوسط بارش استان از ۳۱ درصد کاهش در انتهای فصل پاییز به ۵ درصد کاهش در ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ رسید.

وی با اشاره به اینکه متوسط بارش استان در فصل زمستان ۱۴۰۲ برابر با ۹۷ میلیمتر بوده است، خاطرنشان کرد: این رقم نسبت به مدت مشابه طی سالهای گذشته افزایش ۲۵ درصدی را نشان می دهد.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل بیان کرد: طی فصل زمستان ۱۴۰۲ به غیر از شهرستان نیر که حدود ۱۴ درصد کاهش بارش داشته است، در بقیه شهرستان های استان زمستان پر بارشی را تجربه کردیم که بیشترین افزایش بارش در شهرستان خلخال ۵۴ درصد، بیله سوار ۴۳ درصد و پارس آباد ۳۷ درصد گزارش شده است.

کوهی گفت: در این مدت بیشترین بارش تجمعی به میزان ۱۵۷ میلی متر در شهرستان خلخال و کمترین نیز با ۶۵ میلی متر در اصلاندوز دریافت شد.

وی با اشاره به اینکه میزان بارش شهرستان اردبیل نیز در این مدت ۷۳ میلی متر بوده که افزایش ۶ درصدی نسبت به بلندمدت داشته است، تصریح کرد: میانگین بارش ها در شهرستان خلخال ۵۴.۱ درصد، در شهرستان بیله سوار ۴۲.۹ درصد، در شهرستان پارس آباد۳۶.۶ درصد و در سرعین ۳۳.۴ درصد گزارش شده است.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل بیان کرد: این میانگین در انگوت ۳۱.۳ درصد، در مشگین شهر ۲۴.۱ درصد، در گرمی ۲۱.۷ درصد، در اصلاندوز ۲۰.۴ درصد، در کوثر ۱۲ درصد، در اردبیل ۶.۱ درصد، در نمین ۲.۶ درصد و در نیر هم منفی ۱۳.۷ درصد است.

کاهش ۵ درصدی بارش های اردبیل از آغاز فصل آبی

کوهی با اشاره به اینکه بررسی بارش استان از آغاز فصل آبی از اول مهر تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ حاکی از کاهش ۵ درصدی بارش های استان است، اظهار کرد: در طی این مدت بیشترین افزایش بارش در شهرستان خلخال و بیله سوار بوده که به ترتیب ۱۶ و ۱۴ درصد افزایش بارش داشته اند.

وی خاطرنشان کرد: در شهرستان های انگوت و پارس آباد نیز میزان افزایش بارش ها در حدود ۳ درصد بوده است و در بقیه شهرستان های استان با کاهش بارش مواجه بوده ایم که شدت این کاهش بارش در مناطق مرکزی استان شدیدتر بوده و در نیر به ۳۷، نمین ۲۸، اردبیل ۲۱ و فیروزآباد ۱۹ درصد رسید.