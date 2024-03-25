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۶ فروردین ۱۴۰۳، ۱۵:۴۹

پروازهای رشت از فرودگاه اصفهان از سر گرفته شد

پروازهای رشت از فرودگاه اصفهان از سر گرفته شد

اصفهان - مدیرکل فرودگاه‌های استان اصفهان از برقراری مجدد پرواز در مسیرهای اصفهان - رشت - اصفهان از ۱۵ فرودین ماه سال جاری خبر داد.

ابوذر ضیایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به منظور رفاه حال مسافران شرکت هواپیمایی آسمان نسبت به برقراری پرواز در مسیرهای اصفهان – رشت اصفهان اقدام کرده است.

وی افزود: این پرواز از ۱۵ فروردین ماه آغاز به کار خواهد کرد.

مدیرکل فرودگاه‌های استان اصفهان با بیان اینکه پروازهای اصفهان- رشت - اصفهان به صورت برنامه‌ای برقرار خواهد شد، اضافه کرد: از این رو در روزهای شنبه با ساعت خروج ۱۹:۴۰ از اصفهان و ساعت ورود ۲۲:۲۵ از رشت و در روزهای چهارشنبه با ساعت خروج ۲۱:۰۵ از اصفهان و ساعت ورود ۲۰:۳۵ از رشت انجام خواهد شد.

کد مطلب 6062255

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