پروازهای رشت از فرودگاه اصفهان از سر گرفته شد

ابوذر ضیایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به منظور رفاه حال مسافران شرکت هواپیمایی آسمان نسبت به برقراری پرواز در مسیرهای اصفهان – رشت اصفهان اقدام کرده است.

وی افزود: این پرواز از ۱۵ فروردین ماه آغاز به کار خواهد کرد.

مدیرکل فرودگاه‌های استان اصفهان با بیان اینکه پروازهای اصفهان- رشت - اصفهان به صورت برنامه‌ای برقرار خواهد شد، اضافه کرد: از این رو در روزهای شنبه با ساعت خروج ۱۹:۴۰ از اصفهان و ساعت ورود ۲۲:۲۵ از رشت و در روزهای چهارشنبه با ساعت خروج ۲۱:۰۵ از اصفهان و ساعت ورود ۲۰:۳۵ از رشت انجام خواهد شد.