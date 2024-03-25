بافت تاریخی پیرامون مسجد جامع اصفهان احیا شود

رسول میرباقری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اینکه بهرغم سختی کار بتوانیم خدمتی کنیم و گرهای باز کنیم، بسیار مهم است.
وی با تاکید بر اینکه در روزهای نخست فعالیت در شورای ششم، رؤسای اسبق کمیسیون شهرسازی در ادوار مختلف شورا را فارغ از خط سیاسی و فکری دعوت کردیم و دغدغههای آنها احصا شد، افزود: از آنها خواستیم اگر کاری را فکر میکنند زمین مانده است، به ما یادآور شوند، تا ما به عنوان سرباز در مسیر پیشبرد کار مردم و خدمت به شهر آن را اجرایی کنیم و نگذاشتیم تجربیات آنها بدون استفاده بماند.
رئیس کمیسیون عمران، معماری، شهرسازی و بافت تاریخی شورای اسلامی شهر اصفهان خاطرنشان کرد: در شورای ششم اصفهان، بافت تاریخی بهویژه پیرامون مسجد جامع را مورد توجه قرار دادیم، زیرا احساس کردیم در این ۴۰ سال به تاریخیترین محور اصفهان کملطفی شده است.
میرباقری با بیان اینکه پروژههای خوبی در این راستا همچون طرح «بابا قاسم» تعریف شده است، افزود: تعلل در تصمیمگیری یک آفت محسوب میشود، اگر آسیبهای موضوعی را مدام بررسی کنید و وارد اقدام و عمل نشویم، بزرگترین آسیب است که مصداق این موضوع طرح زیرگذر بزرگراه شهید چمران است که سالها است روی میز مانده است.
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