لزوم تامین به موقع مایحتاج عموم مردم کردستان در ایام رمضان

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی هواسی شامگاه دوشنبه در بازدیدهای سرزده از سردخانه و مراکز توزیع میوه شب عید شهر سنندج ضمن بررسی میزان کیفیت، در خصوص نحوه توزیع عادلانه میوه در سطح شهرستان‌ها، نکاتی را به مسؤولان مربوطه یادآوری کرد.

وی با تاکید بر تأمین به موقع مایحتاج عموم مردم در ایام ماه مبارک رمضان و نوروز، از متولیان امرخواست تا طرح تأمین میوه و خرما را تا پایان ایام تعطیلات و ماه مبارک رمضان با جدیت و دقت پیگیری نمایند.

هواسی با اشاره به اختلاف قیمت دولتی و بازار آزاد این محصولات، اعلام کرد: نظارت مستمر و دقیق بر نحوه توزیع میوه در غرفه‌ها باید در دستور کار کارگروه تنظیم و تأمین میوه شب عید و سایر دستگاه‌های مرتبط قرار گیرد تا از سواستفاده در این زمینه جلوگیری شود.

بازرس کل کردستان در پایان ضمن قدردانی از زحمات متولیان این حوزه، از نظارت مستمر بازرسی کل استان بر نحوه توزیع میوه شب عید تا پایان این طرح و آمادگی این مرجع جهت همکاری در حل چالش‌های احتمالی خبر داد.