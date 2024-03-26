به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به توصیه و هشدارهای پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا و بازرسان اتاق اصناف؛ از آغاز ماه مبارک رمضان تعدادی از واحدهای صنفی در استان به دلیل عدم رعایت ضوابط صنفی و آئین نامه اماکن عمومی پلمب شدند.

مجدداً تاکید می‌گردد هرگونه حرمت شکنی توسط متصدیان واحدهای صنفی در این ماه عزیز قابل اغماض نبوده، و در صورت تخطی از ضوابط ابلاغی برابر مقررات با آنان رفتار خواهد شد.

لذا ضمن تشکر از کلیه متصدیان عزیز واحدهای صنفی که در این ماه مبارک زحمت ارائه خدمات به مردم روزه دار را عهده دار هستند، انتظار می‌رود رعایت ضوابط ابلاغی و شرعی را مورد نظر قرار دهند، بدون شک پلیس بر اساس وظایف ذاتی خود و مطالبه به حق مردمی با هنجارشکنان ماه مبارک رمضان برخورد جدی و قانونی خواهد داشت.