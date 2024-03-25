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۶ فروردین ۱۴۰۳، ۲۱:۰۹

گوترش: پایبند نبودن به قطعنامه آتش‌بس در غزه «نابخشودنی» است

گوترش: پایبند نبودن به قطعنامه آتش‌بس در غزه «نابخشودنی» است

دبیرکل سازمان ملل پایبند نبودن به قطعنامه شورای امنیت درباره آتش‌بس در نوار غزه را نابخشودنی توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد به قطعنامه شورای امنیت برای آتش‌بس در نوار غزه واکنش نشان داد.

گوترش تأکید کرد پایبند نبودن به قطعنامه آتش‌بس اقدامی نابخشودنی خواهد بود.

شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه آتش‌بس در نوار غزه را تصویب کرد، اما در تصویب پیش‌نویس اصلاح شده این قطعنامه که شامل عبارت «آتش‌بس پایدار» بود، ناکام ماند.

بر اساس این گزارش، آمریکا در نشست شورای امنیت از وتو ضد پیش‌نویس قطعنامه آتش‌بس استفاده نکرد و به پیش‌نویس این قطعنامه رأی ممتنع داد.

این قطعنامه همچنین بر ضرورت افزایش کمک‌ها به نوار غزه و برداشتن همه موانع در مسیر ارسال کمک‌ها تأکید کرد.

در قطعنامه شورای امنیت بر ضرورت آتش‌بس فوری در نوار غزه در ماه رمضان شده که منجر به آتش بس ثابت و پایدار شود، تأکید شده است.

این قطعنامه همچنین آزادی فوری و غیر مشروط همه اسیران اسرائیلی دربند مقاومت و تضمین رسیدن کمک‌های انسانی به نوار غزه را خواستار شده است.

کد مطلب 6062418

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    نظرات

    • علی عباسی IR ۱۷:۰۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۸
      0 0
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      هفتادوپنج سال است اسرائیل نابخشودنی انجام میدهدآمریکا هم پنهان وآشکار از آن حمایت میکند اما کشور یمن که میخواهد سرنوشت خودشرا خودش تعیین کندچندین بارقطنامه صادر میکندتحریم میکندامییدوارم سازمان اختیارات آمریکاراازش بگیردعدالت را حاکم کندحامی مظلومان شود نه ظالمان
    • IR ۱۹:۱۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۸
      0 0
      پاسخ
      مثلاً اگر نبخشید، چکار خواهید کرد ؟
    • IR ۱۲:۰۵ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      آقای گوترش . دبیر کل محترم سازمان ملل متحد.سازمان ملل متحد و شورای امنیت سازمان ملل متحد کجا هست . یعنی چی ؟ سازمان ملل متحد یعنی مکانی خصوصی تشکیل شده از اعضا ملحق شده به ساز مان ملل متحد با تکیه بر توان جنگی نظامی . عمگی هم صدا یک دست و متحد بر یک یا چند عهد و پیمان .
    • IR ۱۲:۰۵ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      آقای گوترش . دبیر کل محترم سازمان ملل متحد.سازمان ملل متحد و شورای امنیت سازمان ملل متحد کجا هست . یعنی چی ؟ سازمان ملل متحد یعنی مکانی خصوصی تشکیل شده از اعضا ملحق شده به ساز مان ملل متحد با تکیه بر توان جنگی نظامی . عمگی هم صدا یک دست و متحد بر یک یا چند عهد و پیمان .
    • IR ۱۲:۰۷ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      الان شما به عنوان گرداننده و دبیر کل توضیح بده کی عضو این سازمان هست و تو جلسات نیست . کی عضو سازمان نیست و تو سازمان دائما حاضر هست . جاسوس کیه . چرا هم صدا نیستن متحد نیستن .

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