افزایش شمار شهدای «آنروا» در نوار غزه به ۱۷۱ نفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل گفت که نهادهای بین المللی در نوار غزه با تمام شجاعت در حال انجام مأموریت خود هستند.

گوترش در نشست خبری در امان پایتخت اردن همچنین از افزایش شمار کارکنان آژانش امدادرسانی برای آوارگان فلسطینی (آن روا) از ابتدای تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه به ۱۷۱ نفر خبر داد.

وی تصریح کرد: (آن روا) تحت شرایط بسیار سخت و دشواری به فعالیت خود در نوار غزه ادامه می‌دهد. تحقیقات در مورد اتهامات وارده به آژانس ادامه داشته و امیدواریم که دوباره کمک‌های مالی لازم در اختیار آن قرار داده شود.

گوترش خاطرنشان کرد: برخی از کشورها که حمایت مالی از (آن روا) را به حالت تعلیق درآورده بودند، از این تصمیم منصرف شده و برخی نیز در انتظار نتیجه تحقیقات هستند. ما به تقویت و تحکیم موقعیت آن روا که در نوار غزه از اهمیت حیاتی برخوردار است، مصمم هستیم.

دبیرکل سازمان ملل متحد بار دیگر تأکید کرد: تنها راه ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه تأمین آتش‌بس در منطقه است.

این اظهارات گوترش در حالی است که فیلیپ لازارینی کمیسر کل (آن روا)، ۲۴ ماه مارس جاری اعلام کرد که اسرائیل ورود کاروان حامل کمک‌های غذایی آن روا به شمال غزه را که با فاجعه انسانی مواجه است، ممنوع کرده است.