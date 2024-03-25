موارد تغییر کاربری غیر مجاز اراضی استان بوشهر بررسی شد

احمد مشایخی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به دریافت ۲۶ خبر استانی در سامانه سی ام اس واحد گشت‌های تنگستان و دشتستان نسبت به بررسی آن اقدام و پس از صحت خبر دریافتی اخطاریه توقف عملیات صادر کردند.

مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان بوشهر ضمن تاکید بر بررسی به موقع اخبار دریافتی افزود: باید به محض دریافت خبر ساخت و ساز غیر مجاز نسبت به بررسی و تعیین تکلیف آن اقدام شود.

وی گفت: از مجموع ۲۶ خبر دریافتی ۲۵ مورد مربوط به شهرستان تنگستان و یک مورد متعلق به شهرستان دشتستان است.

وی ادامه داد: با توجه به شعار سال در مشارکت مردم برای جهش تولید باید از ظرفیت فضای مجازی، خبرگزاری‌ها و مطبوعات جهت آگاهی سازی مردم برای مشارکت در جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و ارسال گزارشات ساخت و سازهای غیر مجاز و در نتیجه کمک به افزایش تولید با افزایش عملکرد در واحد سطح در بخش کشاورزی استفاده کرد.