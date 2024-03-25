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۶ فروردین ۱۴۰۳، ۲۲:۴۳

موارد تغییر کاربری غیر مجاز اراضی استان بوشهر بررسی شد

موارد تغییر کاربری غیر مجاز اراضی استان بوشهر بررسی شد

بوشهر- مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان بوشهر از بررسی ۲۶ مورد شناسایی تغییر کاربری غیر مجاز اراضی در شهرستان‌های تنگستان و دشتستان خبر داد.

احمد مشایخی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به دریافت ۲۶ خبر استانی در سامانه سی ام اس واحد گشت‌های تنگستان و دشتستان نسبت به بررسی آن اقدام و پس از صحت خبر دریافتی اخطاریه توقف عملیات صادر کردند.

مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان بوشهر ضمن تاکید بر بررسی به موقع اخبار دریافتی افزود: باید به محض دریافت خبر ساخت و ساز غیر مجاز نسبت به بررسی و تعیین تکلیف آن اقدام شود.

وی گفت: از مجموع ۲۶ خبر دریافتی ۲۵ مورد مربوط به شهرستان تنگستان و یک مورد متعلق به شهرستان دشتستان است.

وی ادامه داد: با توجه به شعار سال در مشارکت مردم برای جهش تولید باید از ظرفیت فضای مجازی، خبرگزاری‌ها و مطبوعات جهت آگاهی سازی مردم برای مشارکت در جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و ارسال گزارشات ساخت و سازهای غیر مجاز و در نتیجه کمک به افزایش تولید با افزایش عملکرد در واحد سطح در بخش کشاورزی استفاده کرد.

کد مطلب 6062438

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    نظرات

    • حیدر آذرشب IR ۱۱:۴۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۷
      2 0
      پاسخ
      چرا زمینهای مردم را میگیرید..
    • طرفداران شما IR ۱۱:۴۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۷
      0 0
      پاسخ
      انشالله..در مورد تغییر کاربری اراضی و افزایش محدوده شهر اهرم دکتر زارعی حمایت کنند..نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی

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