به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ثابت اقلیدی با اعلام این خبر گفت: فقط در ۵ روز اول امسال بیش از ۵ هزار مسافر نوروزی در تورهای بافت گردی شیراز شرکت کردند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی فارس افزود: اجرای این تورها از سوی انجمن دوستداران میراث فرهنگی و گردشگری فارس و با حمایت اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری فارس و سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری شیراز برگزار شده و تا پایان تعطیلات نوروز نیز ادامه خواهد داشت.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی فارس افزود: تورهای بافت گردی در قالبها و داستانهای مختلفی از جمله پیادهروی در محلات تاریخی و نیز داستانهای ادبی و فرهنگی شیرازی برگزار میشوند و به بازدید از جاذبهها در بافت تاریخی شیراز میپردازد.
ثابت اقلیدی با بیان اینکه محلههای سنگ سیاه، اسحاقبیگ، بالاکف، سر باغ، لب آب، بازار مرغ و … از جمله نقاطی است که مورد بازدید قرار میگیرد گفت: افزایش آگاهی مردم در سالهای اخیر از اهمیت حفظ و احیای بافتهای تاریخی و همچنین ثبت ملی بافت تاریخی شیراز از جمله عواملی است که موجب شده اجرای این تورها مورد استقبال مردم قرار گیرد.
وی با بیان اینکه تورهای بافت گردی شیراز توسط ۲۰ راهنمای رسمی و راهبلد باتجربه برگزار میشود افزود: استقبال از تورهای بافت گردی تأثیرات مثبت و مختلفی در افزایش تعداد گردشگران، کسبوکارهای سنتی در بافتهای تاریخی و … دارد.
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