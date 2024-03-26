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۷ فروردین ۱۴۰۳، ۱۵:۵۱

مدیرکل آموزش و پرورش استان ایلام خبر داد؛

اسکان ۱۱ هزار نفر در مدارس استان ایلام

اسکان ۱۱ هزار نفر در مدارس استان ایلام

ایلام-مدیرکل آموزش و پرورش استان ایلام از اسکان ۱۱ هزار نفر در مدارس استان ایلام طی ایام نوروز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی درویشی مدیر ظهر سه شنبه به منظور بازدید و نظارت میدانی در ۴ شهرستان چوار، ایوان، بدره و دره شهر حضور یافت.

در این بازدیدها که جمعی از مسئولان آموزش و پرورش، درویشی را همراهی می‌کردند، ابتدا و تا قبل از اذان ظهر شهرستان‌های چوار و ایوان مورد بررسی قرار گرفت و سپس در بعدازظهر همین روز مدیر کل استان در جمع همکاران شهرستان‌های بدره و دره شهر حضور یافت و ضمن دیدار با همکاران اداری به بررسی روند کار ستاد اسکان مهمانان نوروزی پرداخت و از نزدیک در جریان خدمات دهی به مسافران قرار گرفت.

وی بیان کرد: آموزش و پرورش استان ایلام با در اختیار گذاشتن ۱۳۰ واحد آموزشی و ۷۲۶ کلاس درس تا امروز بیش از ۱۱ هزار نفر روز پذیرش مهمان در ایام نوروز ۱۴۰۳ داشته است.

کد مطلب 6062998

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