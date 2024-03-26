اسکان ۱۱ هزار نفر در مدارس استان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، علی درویشی مدیر ظهر سه شنبه به منظور بازدید و نظارت میدانی در ۴ شهرستان چوار، ایوان، بدره و دره شهر حضور یافت.

در این بازدیدها که جمعی از مسئولان آموزش و پرورش، درویشی را همراهی می‌کردند، ابتدا و تا قبل از اذان ظهر شهرستان‌های چوار و ایوان مورد بررسی قرار گرفت و سپس در بعدازظهر همین روز مدیر کل استان در جمع همکاران شهرستان‌های بدره و دره شهر حضور یافت و ضمن دیدار با همکاران اداری به بررسی روند کار ستاد اسکان مهمانان نوروزی پرداخت و از نزدیک در جریان خدمات دهی به مسافران قرار گرفت.

وی بیان کرد: آموزش و پرورش استان ایلام با در اختیار گذاشتن ۱۳۰ واحد آموزشی و ۷۲۶ کلاس درس تا امروز بیش از ۱۱ هزار نفر روز پذیرش مهمان در ایام نوروز ۱۴۰۳ داشته است.