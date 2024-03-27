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۸ فروردین ۱۴۰۳، ۱۸:۱۸

رییس میراث‌فرهنگی تایباد خبر داد؛

حضور بیش از ۱۹ هزار مسافر در شهرستان تایباد

حضور بیش از ۱۹ هزار مسافر در شهرستان تایباد

تایباد- رییس میراث‌فرهنگی تایباد گفت: از ۲۵ اسفند ماه تا ۷ فروردین، ۱۹ هزار و ۴۹۰ مسافر داخلی و خارجی وارد شهرستان تایباد شدند که بیش از ۱۱ هزار نفر از آنها، از طریق مرز دوغارون بوده است.

نظام الدین کارگزار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهرستان تایباد ۷۲ اثر ملی و جهانی دارد که همه ساله مورد استقبال هزاران گردشگر داخلی و خارجی است، در این میان مجموعه‌های تاریخی مزار مولانا زین‌الدین ابوبکر تایبادی، مزار شاهزاده قاسم، میل کرات و کاروانسرای جهانی عباس آباد از شاخص ترین آثار تاریخی این شهرستان است.

رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تایباد افزود: از ۲۵ اسفند ماه و آغاز سفرهای نوروزی، تا کنون ۱۹ هزار و ۴۹۰ مسافر داخلی و خارجی وارد این شهرستان شدند که حدود ۱۱ هزار نفر از این عدد، مسافرانی هستند که از طریق مرز بین المللی دوغارون وارد کشور و شهرستان تایباد شدند.

وی گفت: سالانه یک میلیون مسافر از معبر بین المللی دوغارون تردد می‌کنند و همین امر بر اهمیت مرز دوغارون افزوده است.

کد مطلب 6063799

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