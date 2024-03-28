۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۰:۲۴

جانشین پلیس‌راه دماوند:

خواب آلودگی راننده پراید در محور دماوند - تهران حادثه آفرید

دماوند- جانشین پلیس‌راه دماوند از انحراف مسیر یک دستگاه خودروی پراید در محور دماوند- تهران خبر داد و گفت: این حادثه به علت خواب الودگی راننده رخ داد و طی آن یک نفر مصدوم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ داریوش عبداللهی‌، صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: صبح امروز یک دستگاه خودروی پراید در مسیر شرق به غرب محور دماوند - تهران در محدوده گردنه سرهار از مسیر خود انحراف می‌شود و با یک تیربرق حاشیه جاده برخورد می‌کند.

وی با بیان اینکه علت این حادثه خستگی و خواب‌آلودگی راننده بوده است، گفت: راننده خودروی پراید یک خانم بودند که با توجه به مجروحیت پیش آمده جهت تکمیل مراحل درمانی توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شد.

جانشین پلیس‌راه دماوند بیان کرد: سرنشین این خودرو نیز، یک کودک چهار ساله بود و مشکل خاصی نداشت جهت بازگشت به خانواده تحویل عوامل کلانتری قرار داده شد.

عبداللهی با تأکید بر اینکه با توجه به حجم ترددهای نوروزی در محورهای مواصلاتی، لازم است که رانندگان با سرعت مطمئنه حرکت کنند، بیان کرد: از رانندگان درخواست داریم که صبر و حوصله را سرلوحه رانندگی قرار دهند.

وی با بیان اینکه رانندگان از هر کجا که احساس خستگی و خواب‌الودگی دارند، برای حفظ جان خود و عزیزانشان خودروی خود را در نقطه امنی متوقف کنند و پس از رفع خستگی به مسیر خود ادامه دهند.

