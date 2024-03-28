دستگیری قاتل در کوهدشت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی امانی امروز پنج‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره قتل با سلاح گرم در یکی از روستاهای اطراف کوهدشت، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با اشراف اطلاعاتی و اقدامات پلیسی قاتل فراری را در اطراف این شهرستان شناسایی و طی عملیاتی ضربتی دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی کوهدشت با اشاره اینکه قاتل در تحقیقات پلیس علت و انگیزه قتل را اختلافات خانوادگی اعلام کرد، گفت: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

سرهنگ امانی با تأکید بر اینکه مردم عزیز همواره باید آستانه صبر و تحمل خود را بالا ببرند، بیان داشت: پلیس به طور مستمر برای برقراری نظم و امنیت شهروندان و برخورد با مجرمان و هنجارشکنان از هیچ‌گونه تلاشی فروگذار نخواهد کرد.