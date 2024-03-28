هندبالیست ساحلی جوان ایران در تیم منتخب المپیک بازی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون بین‌المللی هندبال (IHF) در راستای توسعه این رشته در میادین مختلف و کشورهای دنیا، به دنبال راهیابی هندبال ساحلی به بازیهای المپیک می باشد. در همین راستا قرار است برای نخستین مرتبه هندبال ساحلی در کنار بازیهای المپیک برگزار شود. در اولین دوره مسابقات نمایشی این رشته ورزشی چهار تیم زنان و مردان به رقابت می پردازند که در این بین نام علی حیدریان بازیکن جوان هندبال ساحلی کشورمان نیز به عنوان نماینده ایران در تیم منتخب حاضر در این بازیها به چشم می خورد تا هر چند هندبال ایران موفق به حضور در بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۲۴ نشد اما برای نخستین بار نماینده ای شایسته در این رویداد بزرگ داشته باشد.

با این شرایط در حالی که فرانسه میزبان بازی‌های المپیک و پارالمپیک ۲۰۲۴ در تابستان امسال است قرار است "مسابقات هندبال ساحلی" را در پاریس برای برجسته کردن این ورزش تماشایی و فرهنگ آن برگزار می‌کند.

بنابر گزارشی که در سایت فدراسیون جهانی هندبال منتشر شده است، سه تیم مردان و سه تیم ستاره زنان، به علاوه تیم‌های ملی مردان و زنان فرانسه، بازی‌های هندبال ساحلی را در سه روز شنبه ۲۷، یکشنبه ۲۸ و دوشنبه ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۴ - در کرتیل، با فاصله تنها ۲۰ کیلومتر از استادیوم المپیک پارس برگزار خواهند کرد.

هدایت تیم‌های ستاره‌ها را شش مربی مدال‌آور و سرشناس جهانی از جمله برنده مدال طلای بازی‌های المپیک جوانان ۲۰۱۸ لتیسیا بروناتی (آرژانتین) به همراه ملادن پارادزیک (کرواسی)، خالد حسن (قطر)، ماریا کارانتونی (یونان)، تاماس نئوکوم (مجارستان) و الکساندر نواکوویچ (آلمان) به عهده خواهند داشت.

در این مسابقات در مجموع، ۶۴ بازیکن هندبال ساحلی (۳۲ مرد، ۳۲ زن) از بهترین بازیکنان هندبال ساحلی جهان از ۱۸ کشور جهان، از جمله بازیکنانی از جمهوری اسلامی ایران، آرژانتین، برزیل، کرواسی، دانمارک، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، هلند، نروژ، چین، لهستان، پرتغال، قطر، اسپانیا، ایالات متحده آمریکا و اروگوئه حصور دارند.

سه تیم در هر یک از مسابقات مردان و زنان متشکل از ملیت‌های مختلف و تیم چهارم هر یک از این رقابت‌ها فرانسه میزبان خواهد بود.

نمایشگاه هندبال ساحلی IHF یک تلاش مشترک بین کمیته سازماندهی فدراسیون جهانی هندبال، فدراسیون هندبال فرانسه (FFHB) و کمیته بین المللی المپیک (IOC) است.

«نمایش هندبال ساحلی IHF» بخشی از یک سری جشن‌های گسترده‌تر در کرتیل، مستقر در منطقه Val-de-Marne فرانسه است که شعله المپیک را در تور جهانی خود دریافت خواهد کرد. در طول مدت بازی‌های المپیک - از ۲۶ جولای تا ۱۱ آگوست - رویدادهای رایگان مختلفی از جمله یک منطقه هواداران برای حداکثر ۲۰۰۰ نفر Giampiero MASI پیش بینی شده است.

رئیس کارگروه هندبال ساحلی IHF گفت: نمایش هندبال ساحلی IHF در تاریخ هندبال ساحلی ثبت خواهد شد. پس از اولین حضورش در بازی های المپیک جوانان ۲۰۱۸، این گامی دیگر برای حضور در بازی‌های المپیک به عنوان یک ورزش رسمی در آینده است.

همچنین کیت مک اونیل، مدیر ورزشی کمیته بین‌المللی گفت: هندبال ساحلی در حال حاضر نقش بسیار قوی در جنبش المپیک دارد و در تلاشیم در بازی‌های المپیک جوانان توسعه و ترویج گسترده‌تری انجام دهیم. این یک رشته ورزشی با فرم عالی از ورزش است، سازماندهی آن آسان است و محبوبیت بسیار قوی و رو به رشدی در بین جوانان دارد و آینده بسیار روشنی دارد.

گفتنی است به دلیل کسب مقام سوم و اولین مدال تاریخی هندبال جهان توسط تیم ملی هندبال ساحلی نوجوانان ایران در مسابقات هندبال ساحلی نوجوانان جهان در یونان و همچنین کسب عنوان گلزن برتر این مسابقات توسط علی حیدریان این بازیکن نیز بعنوان نماینده کشورمان و جوانترین بازیکن، در این تورنمنت حضور خواهد داشت.

لیست ستاره‌های شرکت کننده در تیم‌های مردان به این شرح است:

NetFAHER (قطر) پیتر HAJDU (مجارستان) محمد زاکی حسن (قطر) خسوس لوئیز دومینگو (اسپانیا) گیل ویسنته دی پائس پیرس (برزیل) سانتیاگو رودریگوئز (اروگوئه) سورین هنریچ (آلمان) ایوان دومنیتیک (آلمان) (کرواسی) Ebiye UDO-UDOMA (ایالات متحده آمریکا) Hani KAKHI (قطر) Attila KUN (مجارستان) Bruno CARLOS DE OLIVEIRA (برزیل) Elhji TOURE JABBY (اسپانیا) Nahuel PEREZ (آرژانتین) Laszlo NIAKAZI (Bruno CARLOS DE OLIVEIRA) (برزیل) ) دیوگو فریرا (پرتغال) لوسیان بورا (کرواسی) اندرو (درو) دانلین (ایالات متحده آمریکا) مارتین ویلستروپ اندرسن (دانمارک) تیاگو دی اولیویرا بارسلو (برزیل) علی حیدریان (جمهوری اسلامی ایران)