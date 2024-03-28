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۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۵:۰۸

مدیرعامل جمعیت هلال احمر کرمانشاه خبر داد؛

حادثه کوهستانی سقوط ۴ نفر در محور مرزی پاوه روستای هانی گرمله

حادثه کوهستانی سقوط ۴ نفر در محور مرزی پاوه روستای هانی گرمله

کرمانشاه- مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه از حادثه کوهستانی و سقوط ۴ نفر در محور مرزی پاوه روستای هانی گرمله خبر داد.

محمدباقر محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ظهر پنجشنبه ۹ فروردین ماه ۱۴۰۳، طی اعلام تلفنی با مرکز کنترل و هماهنگی عملیات ۱۱۲ کرمانشاه سقوط ۴ کولبر در محور مرزی پاوه روستای هانی گرمله به جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله ۲ تیم عملیاتی هلال احمر پاوه به منطقه اعزام شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه تصریح کرد: پس از طی مسیری کوهستانی و صعب العبور دسترسی به مصدومین و انجام اقدامات پیش بیمارستانی ۲ نفر از مصدومین جهت انتقال به مرکز درمانی تحویل عوامل اورژانس حاضر در منطقه شدند.

وی افزود: ۲ مصدوم دیگر با توجه به وخیم بودن وضعیت توسط بالگرد به مرکز درمانی مرکز استان کرمانشاه منتقل شدند.

کد مطلب 6064317

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