شبکه مقاومت در منطقه تشکیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید روح الله حسینی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهر اسفرورین اظهار کرد: یکی از نشانه‌های تقوا، تقوای در منزل است و انسان باید در منزل خود نسبت به همسر و فرزندان تقوای خود را رعایت کند.

وی با بیان اینکه ماه مبارک رمضان به اوج خود و شب‌های قدر که از هزاران ماه بالاتر است رسیده است، افزود: درک این شب یک توفیق بزرگ الهی است و باید تلاش کنیم این شب‌ها را به تباهی سپری نکنیم.

امام جمعه اسفرورین با بیان اینکه باید در این شب‌ها برای همدیگر دعا کنیم، بیان کرد: برای مردم مظلوم غزه نیز در این شب‌ها باید دعا کنیم و ان شالله به زودی نابودی اسرائیل را خواهیم دید.

وی با اشاره به سالروز ضربت خوردن امام علی (ع) تاکید کرد: امیرالمومنین به وسطه رعایت عدالت به شهادت رسید.

امام جمعه اسفرورین با اشاره به همزمانی روز شهادت امیرالمومنین و روز طبیعت تاکید کرد: شادی کردن در اسلام امر بدی نیست اما حرمت این ایام عزیز را باید نگه داریم.

حجت الاسلام حسینی با بیان اینکه ۱۸۰ روز از عملیات طوفان الاقصی گذشته است، بیان کرد: امروز شاهد شکل گیری یک شبکه مقاومت در منطقه هستیم و دیگر از محور مقاومت عبور کرده‌ایم.

وی تاکید کرد: روز به روز بر نفرت بر اسرائیل اضافه می‌شود و حتی ائتلاف‌های حامی صهیونیست‌ها نیز در هم شکسته و دیگر خیلی از کشورها همچون آمریکا نیز تمایل به حمایت از اسرائیل ندارند.

امام جمعه اسفرورین اضافه کرد: اسرائیل هرچه در چنته داشت به میدان آورد اما شبکه مقاومت روز به روز مقاوم‌تر از گذشته شده و شاهد موفقیت‌های او هستیم.

وی تاکید کرد: دست اسرائیل خالی شده و به هرجنایتی مرتکب می‌شود و این در حالی است که دست شبکه مقاومت هنوز باز است و هر بار شاهد یک اتفاق بزرگ هستیم.