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۱۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۳:۲۷

مدیرکل هواشناسی البرز خبر داد؛

پیش بینی گرد و خاک و بارش پراکنده در البرز

پیش بینی گرد و خاک و بارش پراکنده در البرز

کرج- مدیرکل هواشناسی استان البرز از پیش بینی گرد و خاک، وزش باد و در پاره‌ای نقاط بارش پراکنده در این استان خبر داد.

آرش بهاروند احمدی در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی حاکی از استقرار جو پایدار طی امروز شنبه در استان البرز بوده و فردا با گذر موج ناپایدار و ضعیف از منطقه وزش باد شدید و گرد و خاک، افزایش ابر و در پاره‌ای نقاط بارش خفیف مورد انتظار است.

وی با اشاره به اینکه امروز شنبه آسمان صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد در عصر و شب و رشد ابر است، عنوان کرد: برای فردا یکشنبه آسمانی کمی تا قسمتی ابری همراه با وزش باد شدید در بعضی ساعات، گرد و خاک، افزایش ابر و در پاره‌ای نقاط بارش پراکنده پیش بینی می‌شود.

کد مطلب 6065470

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