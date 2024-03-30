پیش بینی گرد و خاک و بارش پراکنده در البرز

آرش بهاروند احمدی در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی حاکی از استقرار جو پایدار طی امروز شنبه در استان البرز بوده و فردا با گذر موج ناپایدار و ضعیف از منطقه وزش باد شدید و گرد و خاک، افزایش ابر و در پاره‌ای نقاط بارش خفیف مورد انتظار است.

وی با اشاره به اینکه امروز شنبه آسمان صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد در عصر و شب و رشد ابر است، عنوان کرد: برای فردا یکشنبه آسمانی کمی تا قسمتی ابری همراه با وزش باد شدید در بعضی ساعات، گرد و خاک، افزایش ابر و در پاره‌ای نقاط بارش پراکنده پیش بینی می‌شود.