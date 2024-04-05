واکنش باشگاه استقلال به پرسپولیس؛ افکار عمومی را منحرف نکنید

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه استقلال در واکنش به بیانیه عجیب باشگاه پرسپولیس، از مدیران این باشگاه خواست به جای استفاده از زبان طعنه و کنایه، انرژی و تمرکز خود را روی حل مشکلات داخلی باشگاه خود معطوف دارند.

باشگاه استقلال در این بیانیه نوشت: باشگاه پرسپولیس در بیانیه‌ای نادر، به جای پاسخگویی و اطمینان دادن به جامعه هواداران خود درباره چالش‌های پیش روی خود در مسیر اخذ مجوز حرفه‌ای، به باشگاه استقلال طعنه و کنایه زده است.

باشگاه استقلال از وزارت محترم ورزش و جوانان و فدراسیون محترم فوتبال تقاضا دارد مانع تکرار چنین رفتارهایی شوند که می‌تواند به روابط بین باشگاهی و فضای کلی ورزش کشور آسیب برساند و اجازه ندهند باشگاه‌ها رقابت‌ها را از میدان ورزشی به حوزه‌های نامربوط بکشانند.

باشگاه استقلال از باشگاه پرسپولیس نیز می‌خواهد به حل مسائل داخلی خود بپردازد و در این مسیر، از دخیل کردن استقلال در مشکلات خود اجتناب ورزد. همچنین، در رابطه با همکاری میان فدراسیون فوتبال و باشگاه استقلال که به ماجرای تفاهم‌نامه با باشگاه سانتاکلارا برمی‌گردد، لازم به ذکر است باشگاه استقلال متعهد شده مبلغ ۲۰۰ هزار یورو را از محل دارایی‌های خود در AFC به باشگاه سانتاکلارا پرداخت کند و فدراسیون فوتبال تنها مسیر پرداخت این مبلغ را به واسطه ارتباطات و همکاری‌های وسیع و دوستانه خود در AFC و فیفا تسهیل کرده است.

جهت تنویر افکار عمومی لازم است متذکر شویم همکاری فدراسیون فوتبال با استقلال، زمین تا آسمان با همکاری این فدراسیون با باشگاه پرسپولیس در سال گذشته که بالغ بر ۱۵۰ هزار یورو از بدهی باشگاه به سرمربی خارجی این باشگاه را پرداخت کرد و هنوز هم این مبلغ را از باشگاه بدهکار باز پس نگرفته، تفاوت دارد.

فدراسیون فوتبال پیش از این در تنگناهای مشابه از باشگاه پرسپولیس حمایت کرده و البتّه استقلال هم اعتراضی به این حمایت و همکاری نداشته اما هنوز فراموش نکرده‌ایم چگونه رئیس فدراسیون قبلی فوتبال مبلغ ده میلیارد تومان به باشگاه رقیب کمک کرده است و هنوز این مبلغ باز پرداخت نشده است؛ حتی در دولت قبل، اسپانسر وقت باشگاه استقلال ملزم به کمک‌های مالی بلا عوض قابل توجهی به باشگاه پرسپولیس شده بود. علاوه بر این، صندوق‌های بازنشستگی و امید به این باشگاه وام‌های سنگین بلا عوض پرداخت کردند و بارها در دولت گذشته شاهد الطاف و حمایت‌های مختلف ارگان‌های دولتی از باشگاه رقیب بودیم.

با این حال باشگاه استقلال هرگز دنبال منحرف کردن افکار عمومی و درگیر کردن رقبا در بحران‌های خود نبوده و نیست و از باشگاه‌های رقیب نیز می‌خواهد با حفظ احترام متقابل و اجتناب از هرگونه رفتارهایی که ممکن است به ایجاد تنش منجر شود، در راه تقویت روحیه ورزشکاری و حفظ شرافت ورزشی گام بردارند.