خبرگزاری مهر_ گروه فرهنگ و ادب: گزارش مطالعه و مرور اخبار این هفته حوزه کتاب و ادبیات ۵ خبر مهم دارد که درگذشت نویسنده و نقاش مجموعه بابار و آغاز ثبت‌نام اصحاب رسانه برای حضور در نمایشگاه کتاب تهران از جمله مهمترین عناوین آن‌ها هستند.

اعلام جزییات برگزاری نمایشگاه کتاب بولونیا، رونمایی از پوستر بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و اعلام محل برگزاری نمایشگاه کتاب هم دیگر خبرهای این‌هفته بودند.

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اعلام جزییات برگزاری نمایشگاه بولونیا

شصت و یکمین دوره نمایشگاه کتاب کودک بولونیا قرار است از ۸ تا ۱۱ آوریل (۲۰ تا ۲۳ فروردین) در مرکز نمایشگاهی بولونیا برگزار شود که به معنی تغییر تاریخ برگزاری از اواخر مارس (اوایل فروردین) در سال‌های اخیر به آوریل است.

این نمایشگاه محل ملاقات جامعه جهانی کتاب کودک برای خرید و فروش حقوق کتاب، بحث و گفتگو و تحریک ایده‌های جدید است که در کنار رویدادهایی شامل «بولونیا بوک پلاس» و «نمایشگاه تجاری مجوز کتاب کودک بولونیا» برگزار می‌شود که امسال ۱۵۰ میز به ناشران عمومی و کتاب‌های کودکان اختصاص داده و در یک مجموعه جدید به نمایندگان و مدیران حقوقی اجازه می‌دهد به جای نشستن پشت میزهای کوچک، قفسه‌های خود را داشته باشند و پوسترهای خود را نمایش دهند.

درگذشت نویسنده و نقاش مجموعه «بابار»

لوران دو برونهوف نویسنده و نقاش «بابار» که مجموعه کتاب‌های تصویری پدرش درباره یک فیل‌شاه را احیا کرد و ادامه داد، در ۹۸ سالگی درگذشت.

لوران ۱۲ ساله بود که پدرش، ژان دو برونهوف بر اثر سل از دنیا رفت. وی وقتی بزرگ شد به عنوان یک نقاش و داستان‌نویس، آنچه از پدرش به ارث برده بود را گسترش داد و داستان‌های «بابار» را در قالب ده‌ها کتاب درباره فیلی که بر سلستویل سلطنت می‌کرد منتشر کرد که «بابار در سیرک» و «یوگای بابار برای فیل‌ها» از جمله آن‌ها بودند. او ترجیح می‌داد از کلمات کمتری نسبت به پدرش استفاده کند، اما در تصویرسازی‌هایش از سبک ساده و کم بیان ژان تقلید می‌کرد. وی که زاده پاریس بود، در دهه ۱۹۸۰ به آمریکا نقل مکان کرد.

آغاز ثبت‌نام اصحاب رسانه برای حضور در نمایشگاه کتاب

ثبت‌نام اصحاب رسانه، برای حضور در سی‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از سه‌شنبه ۱۴ فروردین آغاز شد و تا ۲۴ فروردین ادامه دارد.

این کار با هدف تعامل بهتر و بیشتر مدیران نمایشگاه با اصحاب رسانه، اطلاع‌رسانی سریع، به‌هنگام، دقیق و گسترده به آحاد مردم درباره رویدادهای نمایشگاه و برنامه‌ریزی برای ارائه خدمات و تسهیلات رفاهی لازم جهت سهولت فعالیت همکاران رسانه‌ای صورت می‌‎گیرد.

ثبت نام و ارایه خدمات ویژه برای اصحاب رسانه، شامل فعالان تمامی رسانه‌های مکتوب مانند روزنامه‌ها، نشریات و جراید، رسانه‌های برخط از جمله خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری دارای مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (با فعالیت مستمر در سه ماه گذشته در حوزه کتاب) و خبرنگاران و برنامه‌سازان سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران می‌شود.

رونمایی از پوستر بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی

محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز سه‌شنبه چهاردهم فروردین از پوستر «بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی» مربوط به همایش ملی بازشناسی نقش شاهنامه فردوسی در سیر فرهنگ و تمدن ایرانی _ اسلامی و کتاب‌های مربوط به فردوسی رونمایی کرد.

اعلام محل برگزاری نمایشگاه کتاب تهران

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه جلسه چهارشنبه پانزدهم فروردین ۱۴۰۳ هیأت دولت با حضور در جمع خبرنگاران درباره برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران گفت: مشارکت بسیار خوبی از کشورهای مختلف صورت گرفته و چندین هیأت با سرپرستی وزرای کشورهای دوست برای حضور در نمایشگاه اعلام آمادگی کرده‌اند و مجموعه اتفاقاتی که در آن پیش‌بینی شده به نظرم یک نمایشگاه کاملاً متفاوت خواهد بود. دولت هم به پیشنهاد وزارت فرهنگ این موضوع را در دستور کار دارد که بتوانیم یک یارانه فرهنگی هم برای کتاب و هم برای سایر مسائل فرهنگی داشته باشیم.

وی درباره محل برگزاری نمایشگاه کتاب، گفت: جمع‌بندی امسال باز هم روی مصلی بوده و اگر تغییری باشد، همکارانمان اعلام خواهند کرد.

پیش از این خبرگزاری مهر در اواخر سال گذشته و در گفت‌وگو با یاسر احمدوند معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر از برگزاری نمایشگاه کتاب تهران در مصلی امام (ره) داد.