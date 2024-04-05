خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها-علیرضا صفاری‌فر: آخرین جمعه ماه مبارک رمضان با ابتکار تاریخ‌ساز و تعیین‌کننده حضرت امام خمینی (ره) به عنوان روز جهانی قدس نامگذاری شد و هرساله ملت‌های جهان در این روز به راهپیمایی پرداخته و رژیم صهیونیستی را محکوم می‌کنند.

امسال راهپیمایی روز جهانی قدس در راستای عملیات طوفان الاقصی و جنایات بی‌رحمانه رژیم اشغالگر صهیونیستی، اهمیت بسیاری دارد و خیزشی جهانی جهت اعلام انزجار از این رژیم فاسد و آزادی ملت مظلوم غزه و فلسطین به‌پا شده است.

مردم انقلابی اردستان امروز با زبان روزه در ساعت ۱۰:۳۰ صبح از میدان فاطمیه با حضور پرشور و باشکوه خود راهپیمایی روز جهانی قدس را آغاز کرده و در حالی که با مشت‌های کوبنده خود شعارهایی سر می‌دهند به سمت مسجد موسی بن جعفر (ع) شهرک‌کاوه و میعادگاه نمازجمعه حرکت کردند.

شعار اصلی راهپیمایان اردستانی در روز قدس امسال، همچون سال‌های گذشته، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و تداوم شعار آزادی فلسطین و قدس شریف است، این مردم جنایت رژیم فاسد صهیونیستی مبنی بر جنگ و کشتار بی‌رحمانه مردم مظلوم غزه را محکوم می‌کنند.

روز قدس روز اتحاد آزادی‌خواهان جهان برای نابودی ظلم و ریشه‌کن کردن رژیم غاصب صهیونیستی است؛ این روز صحنه آزمون ملت‌هایی است که ستم را بر نمی‌تابند و با جان و دل به میدان آمده و فریاد نفرت بر سر اسرائیل و رژیم صهیونیستی می‌کشند.

محمد از شهروندان اردستانی که در راهپیمایی روز قدس شرکت کرده، به خبرنگار مهر می‌گوید: کشتار بیش از ۳۰ هزار انسان بی‌گناه در ۶ ماه گذشته و قتل عام وحشیانه مردم غزه در حقیقت نشان‌دهنده چهره پلید رژیم صهیونیستی است که ما امروز با حضور خودمان این جنایات را محکوم می‌کنیم.

این روزها حمله به مراکز درمانی و کشتار زنان و کودکان بی‌دفاع و تعدی به زنان، آن هم زنان باردار که در تاریخ بی‌سابقه است یک رفتاری ظالمانه از سوی اسرائیل است که دیگر جای اما و اگر برای مبارزه با این پلیدان دیومنش را نمی‌گذارد.

حمید از جوانان اردستانی ضمن حضور در راهپیمایی به خبرنگار مهر گفت: در روز قدس با این حضور خود، همراه با مردم ایران و همه آزادی خواهان جهان از اشغالگری و ظلم رژیم صهیونیستی و حامیانش اعلام انزجار کرده و یاد و خاطره شهدا را گرامی می‌داریم.

مسئله فلسطین و آزادی قدس شریف امروز به یک مسئله بین‌المللی و آرمان جهانی تبدیل شده و موجبات وحدت و یکپارچگی امت اسلامی در حمایت همه جانبه از ملت مظلوم و مسلمان فلسطین را رقم زده است.

سکوت مجامع بین‌المللی در برابر جنایات وحشتناک اسرائیل در غزه و کشتار بی‌رحمانه زنان و کودکان، زیرپا گذاشتن تمامی قوانین بین‌المللی در مقابل چشم داعیه‌داران حقوق بین المللی انزجار جهانی را برانگیخته و امید می‌رود هرچه زودتر مرگ این این رژیم منحوس نزدیک‌تر شود.

راهپیمایی روز جهانی قدس، میراث ماندگار امام راحل با حضور پرشور ملت‌های جهان هیمنه پوشالی اسرائیل را فرو ریخته و رؤیای نیل تا فرات او را بی تعبیر خواهد کرد.