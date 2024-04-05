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۱۷ فروردین ۱۴۰۳، ۱۲:۵۰

مهر گزارش می‌دهد؛

مشق عشق مردم روزه‌دار اردستان در راهپیمایی روز قدس

مشق عشق مردم روزه‌دار اردستان در راهپیمایی روز قدس

اردستان-مردم روزه‌دار و انقلابی اردستان با حضور پرشور خود در راهپیمایی روز جهانی قدس، بار دیگر برگ زرین دیگری در دفتر افتخارات خود رقم زده و ضربه جبران‌ناپذیر به رژیم صهیونیستی وارد کردند.

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها-علیرضا صفاری‌فر: آخرین جمعه ماه مبارک رمضان با ابتکار تاریخ‌ساز و تعیین‌کننده حضرت امام خمینی (ره) به عنوان روز جهانی قدس نامگذاری شد و هرساله ملت‌های جهان در این روز به راهپیمایی پرداخته و رژیم صهیونیستی را محکوم می‌کنند.

امسال راهپیمایی روز جهانی قدس در راستای عملیات طوفان الاقصی و جنایات بی‌رحمانه رژیم اشغالگر صهیونیستی، اهمیت بسیاری دارد و خیزشی جهانی جهت اعلام انزجار از این رژیم فاسد و آزادی ملت مظلوم غزه و فلسطین به‌پا شده است.

مشق عشق مردم روزه‌دار اردستان در راهپیمایی روز قدس

مردم انقلابی اردستان امروز با زبان روزه در ساعت ۱۰:۳۰ صبح از میدان فاطمیه با حضور پرشور و باشکوه خود راهپیمایی روز جهانی قدس را آغاز کرده و در حالی که با مشت‌های کوبنده خود شعارهایی سر می‌دهند به سمت مسجد موسی بن جعفر (ع) شهرک‌کاوه و میعادگاه نمازجمعه حرکت کردند.

مشق عشق مردم روزه‌دار اردستان در راهپیمایی روز قدس

شعار اصلی راهپیمایان اردستانی در روز قدس امسال، همچون سال‌های گذشته، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و تداوم شعار آزادی فلسطین و قدس شریف است، این مردم جنایت رژیم فاسد صهیونیستی مبنی بر جنگ و کشتار بی‌رحمانه مردم مظلوم غزه را محکوم می‌کنند.

مشق عشق مردم روزه‌دار اردستان در راهپیمایی روز قدس

روز قدس روز اتحاد آزادی‌خواهان جهان برای نابودی ظلم و ریشه‌کن کردن رژیم غاصب صهیونیستی است؛ این روز صحنه آزمون ملت‌هایی است که ستم را بر نمی‌تابند و با جان و دل به میدان آمده و فریاد نفرت بر سر اسرائیل و رژیم صهیونیستی می‌کشند.

محمد از شهروندان اردستانی که در راهپیمایی روز قدس شرکت کرده، به خبرنگار مهر می‌گوید: کشتار بیش از ۳۰ هزار انسان بی‌گناه در ۶ ماه گذشته و قتل عام وحشیانه مردم غزه در حقیقت نشان‌دهنده چهره پلید رژیم صهیونیستی است که ما امروز با حضور خودمان این جنایات را محکوم می‌کنیم.

مشق عشق مردم روزه‌دار اردستان در راهپیمایی روز قدس

این روزها حمله به مراکز درمانی و کشتار زنان و کودکان بی‌دفاع و تعدی به زنان، آن هم زنان باردار که در تاریخ بی‌سابقه است یک رفتاری ظالمانه از سوی اسرائیل است که دیگر جای اما و اگر برای مبارزه با این پلیدان دیومنش را نمی‌گذارد.

حمید از جوانان اردستانی ضمن حضور در راهپیمایی به خبرنگار مهر گفت: در روز قدس با این حضور خود، همراه با مردم ایران و همه آزادی خواهان جهان از اشغالگری و ظلم رژیم صهیونیستی و حامیانش اعلام انزجار کرده و یاد و خاطره شهدا را گرامی می‌داریم.

مشق عشق مردم روزه‌دار اردستان در راهپیمایی روز قدس

مسئله فلسطین و آزادی قدس شریف امروز به یک مسئله بین‌المللی و آرمان جهانی تبدیل شده و موجبات وحدت و یکپارچگی امت اسلامی در حمایت همه جانبه از ملت مظلوم و مسلمان فلسطین را رقم زده است.

سکوت مجامع بین‌المللی در برابر جنایات وحشتناک اسرائیل در غزه و کشتار بی‌رحمانه زنان و کودکان، زیرپا گذاشتن تمامی قوانین بین‌المللی در مقابل چشم داعیه‌داران حقوق بین المللی انزجار جهانی را برانگیخته و امید می‌رود هرچه زودتر مرگ این این رژیم منحوس نزدیک‌تر شود.

راهپیمایی روز جهانی قدس، میراث ماندگار امام راحل با حضور پرشور ملت‌های جهان هیمنه پوشالی اسرائیل را فرو ریخته و رؤیای نیل تا فرات او را بی تعبیر خواهد کرد.

کد مطلب 6069610

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