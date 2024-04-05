به گزارش خبرنگار مهر، فراخوان عکاسی «با تو میمانم» ویژه پوشش رسانهای راهپیمایی روز جهانی قدس در سمنان اجرا ابلاغ شد این پویش با مشارکت اداره کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان و اداره کل امور مالیاتی این استان و در ۲ بخش عمومی و حرفهای برگزار میشود.
سمیه حیدریان مسؤول برگزاری این رویداد در حاشیه راهپیمایی روز قدس در جمع خبرنگاران بیان کرد: در بخش عمومی که ویژه کودکان و نوجوانان و خانواده بزرگ کانون پرورش فکری استان سمنان است، علاقهمندان میتوانند آثار عکاسی خود با موبایل یا دوربین حرفهای را بهصورت تک فریم یا گزارش تصویری برای دبیرخانه فراخوان ارسال کنند.
وی اضافه کرد: در بخش حرفهای نیز که ویژه عکاسان رسانههای جمعی استان سمنان طراحی شده است، ارسال آثار بهصورت گزارش تصویری با حداقل ۱۵ فریم خواهد بود همچنین موضوع این فراخوان، به تصویر کشیدن حماسه حضور کودکان و نوجوانان در راهپیمایی روز جهانی قدس است و بنا به برنامهریزیهای انجامشده، به سه اثر برتر در هر بخش جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.
مسؤول برگزاری فراخوان عکاسی «با تو میمانم» در سمنان با بیان اینکه مهلت ارسال آثار به دبیرخانه فراخوان عکاسی «با تو میمانم»، ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ مشخص شده است، گفت: علاقهمندان میتوانند آثار خود را به شماره ۰۹۱۹۳۳۱۳۷۷۸ در پیامرسانهای ایتا و شاد ارسال کنند.
حیدریان با بیان اینکه دبیرخانه این فراخوان در اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان سمنان مستقر است، بیان کرد: پس از دریافت تصاویر، تیمی از داوران حرفهای به بررسی آثار دریافتی خواهند پرداخت و درنهایت آثار برتر معرفی و تجلیل خواهند شد.
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