به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد حسینی پیش از ظهر امروز جمعه با حضور در جمع راهپیمایان اهوازی بیان کرد: اگر در گذشته جنگ‌های جبهه مقاومت به چندین روز محدود می‌شد اما اکنون بیش از ۶ ماه مردم غزه زیر بمباران هستند و با وجود ۳۳ هزار شهید و ۷۵ هزار مجروح اما محکم ایستاده‌اند.

وی افزود: امروز بیش از هشت هزار نفر در فلسطین زیر آوار مدفون بوده و ۱۴ هزار کودک و بیش از ۹ هزار زن شهید شدند. با وجود اینکه در جنگ نباید به بیمارستان‌ها و مردم‌عادی هجوم آورد اما همه این موارد زیر پا گذاشته شد و حتی ۱۴۰ خبرنگار در این جنگ شهید شدند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: آنها به دنبال نسل کشی بوده و می‌خواهند عده‌ای از گرسنگی بمیرند که نشان دهنده خباثت و رذالت رژیم صهیونیستی است.

وی با بیان اینکه روز قدس امسال متفاوت با روزهای دیگر است، افزود: امروز چهره اسرائیل و آمریکا رو شده و همه مردم دنیا متوجه رفتار وحشیانه آنها شدند حتی در لندن تظاهرات چند صد هزار نفره تشکیل می‌شود همچنین دانشجویان دانشگاه‌های آمریکا معترض شده‌اند.

حسینی گفت: رزمندگان حماس و مردم غزه در عین تحمل سختی‌ها، لحظه به لحظه اخبار جنایات و کشتار را به دنیا مخابره می‌کنند؛ امروز ماهیت اسرائیل روشن شده و آمریکایی‌ها دیگر تسلیم شده‌اند.

وی افزود: زمانی امام راحل فرمودند این غده سرطانی باید نابود شود که برخی‌ها باور نمی‌کردند ولی امروز طوفان الاقصی چنان هیمنه آمریکا و اسرائیل را به زمین زده که قابل جبران نیست.

حسینی بیان کرد: امروز از شرق تا غرب و شمال تا جنوب عالم، اجتماعات بزرگی برگزار و جنایات اسرائیل را محکوم می‌کنند اما با این وجود برخی از کشورهای به ظاهر اسلامی هنوز با رژیم غاصب ارتباط داشته و به آنها کمک می‌کنند.

وی افزود: امروز کشور یمن که سال‌ها تحت محاصره است، دریای سرخ را به روی کشتی‌هایی که به سمت اسرائیل می‌روند، بسته است همچنین رزمندگان کشور عراق محکم پای کار هستند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: اگر روزگاری بعد از شهادت سردار سلیمانی نیروهای رزمنده ما پایگاه عین الاسد را مورد هجمه قرار می‌دادند اکنون از این مراحل گذشته‌ایم و پایگاه‌های آمریکا مرتب مورد هجوم قرار می‌گیرد.

وی افزود: قطعاً این اجتماعات و راهپیمایی‌ها نتیجه داشته و دولت‌ها ناچار به تسلیم شده و حمایت خود را از رژیم صهیونیستی قطع می‌کنند. صبر و استقامت مردم غزه که ۶ ماه در محاصره هستند بسی شگفت انگیز است.

حسینی گفت: هدف از تشکیل سازمان همبستگی اسلامی حمایت از فلسطین بود اما بعد از حملات متعدد به غزه، مسئولان سران کشورهای اسلامی اقدام خاصی نکردند.

وی بیان کرد: آنها داعش را در سوریه و عراق خلق کردند و مقصد بعدی آنها ایران بود که رزمندگان جبهه مقاومت آنها را زمین گیر کردند. همچنین چند روز قبل بخش کنسولی سفارت ما را در سوریه هدف قرار دادند که بی‌سابقه است که نشانه ناتوانی رژیم غاصب اسرائیل است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: روز قدس متفاوت با روزهای دیگر است و قطعاً با شکست این رژیم ننگین، اسلام جهانی شکل خواهد گرفت.

حسینی با بیان اینکه شهید زاهدی ۴۰ سال به دنبال شهادت بود، گفت: این شهید بزرگوار دنباله کننده راه سردار سلیمانی بود و در نهایت به آرزوی دیرینه خود رسید.