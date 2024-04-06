به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی انصاری اظهار داشت: اداره کل آزمایشگاههای مرجع کنترل سازمان غذا و دارو به ازای هر اداره کل این سازمان یک آزمایشگاه تخصصی دارد که فراوردههای سلامت محور متناظر را مورد بررسی قرار میدهد.
وی افزود: علاوه بر این آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی هم فعال است که کنترل میکروبی را برای فراوردههای غیردارویی انجام میدهد. همچنین واحد شبکه کشوری و تضمین کیفیت هم در این آزمایشگاه تمامی امور مربوط را مستندسازی میکند.
انصاری با بیان اینکه سالانه حدود ۲۵۰ هزار نمونه از محصولات سلامت محور در آزمایشگاه مورد بررسی قرار میگیرد، افزود: این میزان از فراورده ها بالغ بر ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار آزمون است.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به حساسیتهای خاص حوزه سلامت، نظارتهای سازمان غذا و دارو در حوزه فعالیت آزمایشگاهها با دقت لازم خواهد بود، در عین حال روند بررسی شرایط و ارزیابی لازم آزمایشگاهها در اسرع وقت صورت میگیرد.
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