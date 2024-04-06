دریافت 26 MB کد مطلب 6071115 https://mehrnews.com/x34CBk ۱۸ فروردین ۱۴۰۳، ۱۱:۴۲ کد مطلب 6071115 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱۸ فروردین ۱۴۰۳، ۱۱:۴۲ غافلگیری زاکربرگ از گزارش کنگره درباره آثار اینستاگرام بر دختران گزارش کنگره آمریکا از آثار منفی اینستاگرام بر روی دختران نوجوان زاکربرگ را غافلگیر کرد. کپی شد مطالب مرتبط بگو مگوی نماینده کنگره آمریکا با مدیر تیکتاک بر سر حفاظت اطلاعات آمریکا یک طرف اصلی در استمرار جنگ است بورژواهای اینستاگرامی تا کالایی را تحویل نگرفتهاید «بیعانه» ندهید صفحات اینستاگرام مرکز فروش گوشی های همراه تقلبی درغرب استان تهران برچسبها اینستاگرام شبکه اجتماعی اینستاگرام ایالات متحده امریکا کنگره آمریکا
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