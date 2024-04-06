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کد مطلب 6071115
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۱۸ فروردین ۱۴۰۳، ۱۱:۴۲

غافلگیری زاکربرگ از گزارش کنگره درباره آثار اینستاگرام بر دختران

غافلگیری زاکربرگ از گزارش کنگره درباره آثار اینستاگرام بر دختران

گزارش کنگره آمریکا از آثار منفی اینستاگرام بر روی دختران نوجوان زاکربرگ را غافلگیر کرد.

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