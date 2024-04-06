راهپیمایی روز جهانی قدس در ۲۹۰ شهر و روستای استان بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی‌زاده ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مردم با حضور باشکوه خود در راهپیمایی روز جهانی قدس آمادگی خود را برای مقابله با رژیم اشغالگر قدس و حمایت از مردم فلسطین و غزه به نمایش گذاشتند.

استاندار بوشهر از برگزاری راهپیمایی روز جهانی قدس در بیش از ۲۹۰ شهر و روستای استان بوشهر خبر داد و بیان کرد: مردم استان بوشهر در بیش از ۴۰ شهر و ۲۵۰ روستا به‌صورت یکپارچه در مراسم روز جهانی قدس به صحنه آمدند و راهپیمایی باشکوه برگزار کردند.

محمدی‌زاده بیان کرد: مشارکت مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس امسال نسبت به سال‌های قبل بی‌نظیر بود که صمیمانه از همه مردم استان بوشهر قدردانی و سپاسگزاری می‌شود.

وی با اشاره به اوج وحشی‌گری اسرائیل غاصب در قتل عام مردم فلسطین و غزه اظهار داشت: بر اثر جنایات و وحشی‌گری رژیم صهیونیستی در ۶ ماه گذشته در غزه، خون ملت‌ها به ویژه ملت ایران به جوش آمده بود و دیروز مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس با حضور و مشارکت حماسی اوج تأسف و تأثر از این جنایات را اعلام کردند.

