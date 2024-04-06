جعفر قزوینیان سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی جعفر قزوینیان را به عنوان سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان منصوب کرد.
در بخشی از این حکم آمده است: شناسایی مسائل نظام عمومی و اختصاصی مردم منطقه در حوزههای تخصصی ذیربط، اتخاذ تصمیمات و راهکارهای نوآورانه، فناورانه و مردم پایه و اجرای منسجم طرحهای پیشران پیشرفت در حوزههای مسکن و شهرسازی و حمل و نقل با همکاری، هدایت و حمایت معاونین، سازمانها و شرکتهای مادر تخصصی وزارتخانه، استاندار محترم، شورای برنامه ریزی و توسعه استان از اولویتهای کاری شما میباشد.
قزوینیان پیش از این مسئولیت اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان زنجان را به عهده داشت و اصغر اسماعیلی مدیر کل راه و شهرسازی استان بود.
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