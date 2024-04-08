شناسایی و دستگیری ۸ اخلالگر نظم عمومی در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی بشارتی بیان داشت: در راستای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و امنیت ذهنی و عینی شهروندان و ایجاد امنیت پایدار در محلات، طرح ضربتی ارتقاء امنیت اجتماعی با هدف برخورد مخلان نظم عمومی، مجرمان و متهمان تحت تعقیب و فراری در قالب طرح محله محور به مدت ۴۸ ساعت در سطح استان اجرا شد.

وی افزود: در این طرح در چند عملیات ضربتی و جداگانه مجموعاً ۸ نفر از مخلان نظم عمومی و اراذل و اوباش که برای شهروندان ایجاد مزاحمت می کردند دستگیر شدند.

این مسئول انتظامی هرمزگان با بیان اینکه در این طرح از تعداد ۱۱۰ نفر از اقشار آسیب زا نیز دعوت و جهت عدم بزه، تعهدات لازم اخذ شد، اظهارداشت: متهمان دستگیر شده با تشکیل پرونده به دستگاه قضایی معرفی شدند.

سرهنگ بشارتی از عموم شهروندان خواست در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه موارد سوء امنیتی مراتب را در اسرع وقت از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا نسبت به شناسایی و دستگیری مجرمان و پاکسازی محل اقدام شود.

رییس پلیس امنیت عمومی هرمزگان خاطرنشان کرد: برابر ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی، هرکس به وسیله چاقو یا هرنوع سلاح دیگر تظاهر یا قدرت نمایی کند و یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود، در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال و ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود.