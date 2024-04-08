تعامل قضایی و انتظامی تضمین کننده امنیت جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب تکین در نشست تعاملی و مشترک با معاون هماهنگ کننده و رییس بازرسی فرماندهی انتظامی استان ضمن تبریک سال نو و تبریک پیشاپیش عید سعید فطر و قدردانی از زحمات و تلاش های شبانه روزی مجموعه فرماندهان، مدیران و کارکنان انتظامی در راستای تامین و حفظ نظم و امنیت میهمانان و مسافران نوروزی در ایام تعطیلات، طی سخنانی تعامل انتظامی و دستگاه قضایی را موجب افزایش کارایی هر دو نهاد و تضمین امنیت در جامعه دانست.

وی با بیان اینکه توسعه و پیشرفت در جامعه مدیون امنیت است، افزود: مجموعه انتظامی وظیفه تولید و حفظ امنیت در جامعه و دستگاه قضایی وظیفه اجرای عدالت اجتماعی را عهده دار است.

رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح هرمزگان خاطرنشان کرد: تلاش مضاعف به منظور افزایش بیش از پیش اعتماد عمومی و توسعه امنیت در جامعه با اولویت خدمت مضاعف به مردم از وظایف مشترک پلیس و دستگاه قضایی است.

معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی هرمزگان نیز طی سخنانی بیان داشت: پلیس و دستگاه قضایی در کنار هم می توانند منشاء امنیت پایدار در تمامی زمینه ها برای مردم باشند.

وی ضمن قدردانی از همکاری، همدلی و تعامل شایسته دستگاه قضایی و سازمان قضایی نیروهای مسلح استان با مجموعه پلیس استان، خواستار برخورد قاطع پلیس با مخلان نظم و امنیت شده و خاطر نشان کرد: دستگاه قضایی و انتظامی دو سازمان مکمل یکدیگر هستند.

سرهنگ تیمور دولتیاری اظهارداشت: ارتباط و همکاری این دو دستگاه همیشه در بهبود کیفیت خدمات رسانی به مردم تاثیر بسزایی داشته است به گونه ای که اینگونه نشست ها، جلسات همکاری ها توانسته بار زیادی از معایب و نواقص موجود در پرونده های قضایی را کاهش داده و رعایت حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع را به دنبال خواهد داشت.