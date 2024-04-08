آغاز ثبت نام آزمون انتخاب سردفتر اسناد رسمی از امروز

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان سنجش آموزش کشور جزئیات ثبت نام آزمون انتخاب سردفتر اسناد رسمی سال ۱۴۰۳- مربوط به نوبت پذیرش سال ۱۴۰۳ را منتشر کرد.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نظر دارد در راستای ماده سه قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار که براساس آن ماده پنج قانون دفاتر اسناد رسمی اصلاح‌شده است از بین متقاضیان واجد شرایط از طریق آزمون کتبی و اختبار سردفتر اسناد رسمی انتخاب نماید.

داوطلبان واجد شرایط می‌توانند از امروز دوشنبه بیست فروردین هزار و چهارصد و سه تا روز دوشنبه بیست و هفت فروردین هزار و چهارصد و سه با مراجعه به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش www.sanjesh.org اقدام به ثبت‌نام کنند.

افراد دارای مدرک تحصیلی معادل مجاز به ثبت‌نام و شرکت در این آزمون نیستند.

مواد امتحانی

ادبیات فارسی با ضریب دو، عربی با ضریب یک، حقوق ثبت با ضریب سه، حقوق مدنی با ضریب سه، حقوق جزا باضریب دو، حقوق تجارت با ضریب دو، احکام شرعی با ضریب دو، قانون دفاتر اسناد رسمی و آیین‌نامه مربوط با ضریب سه، اطلاعات عمومی و هوش با ضریب یک، آزمون نمره منفی دارد.

لازم به توضیح است براساس مفاد ماده سه قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کنند به‌عنوان پذیرفته‌شده جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی می‌شوند برای ایثارگران حدنصاب مذکور شصت درصد است. متقاضیان برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیلک کنند.