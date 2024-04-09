به گزارش خبرگزاری مهر، رضا صمدپور اظهار کرد: طی سال گذشته بیش از ۳ تن انواع فرآورده خام دامی غیر قابل مصرف و غیر بهداشتی از مراکز عرضه، تولید و نگهداری ضبط، معدوم سازی و از چرخه مصرف خارج شده است.

وی افزود: همچنین در این مدت، بازدید و نظارت بهداشتی به تعداد ۸ هزار و ۲۷۹ نوبت از مراکز مختلف تولید، توزیع، نگهداری و عرضه فرآورده خام دامی شامل مراکز بسته بندی انواع گوشت قرمز و سفید، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مراکز عرضه کننده گوشت مرغ، تخم مرغ، مواد خوراکی، قصابی‌، چلوکبابی و آشپزخانه‌ها انجام شده است و تعداد ۲۷ واحد متخلف به مراجع قضائی ارجاع شده و ۲ واحد متخلف نیز پلمپ گردیده است.