به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی خوشگفتار در نطق پیش از دستور جلسه شورای شهر اردکان ضمن محکوم کردن حادثه تروریستی شهرستان راسک توسط عوامل مزدور آمریکایی که منجر به شهادت و مجروحیت پاسداران جان برکف تیپ ۱۸ الغدیر استان یزد و از جمله شهادت فرزند عزیز اردکان پر افتخار، شهید حسین انتظاریان شد، اظهار کرد: درخواست دارم یکی از معابر شهر اردکان به نام شهید حسین انتظاریان با هدف ارج نهادن به مقام شامخ شهدا بهویژه شهدای امنیت مدنظر و در دستور کار قرار بگیرد.
وی افزود: امنیت مقوله مهمی است و یکی از سختترین مقولههای امنیت، زمانی است که در داخل با دشمن مواجه میشویم، زیرا مواجهه با دشمن در داخل که از درون علیه امنیت جامعه برنامهریزی کرده، کار خیلی سخت و غیرقابل تصوری است، در اینجا نیروهای حافظ امنیت از جان و آبرو مایه میگذارند تا امنیت ما را حفظ کنند.
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