فریادهای نظامیان صهیونیست بعد ازگرفتار شدن درکمین نیروهای فلسطینی

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه فلسطین الیوم گزارش داد که نیروهای فلسطینی در مسیر حرکت عناصر صهیونیست در اردوگاه بلاطه در شرق نابلس کمین کردند.

آنها یک نارنجک در مسیر نظامیان صهیونیست کار گذاشتند که با انفجار آن تعدادی از عناصر متجاوز زخمی شدند.

بعد از گرفتار شدن این نظامیان اشغالگر در کمین نیروهای فلسطینی در اردوگاه بلاطه عناصر متجاوز دیگر بمب‌های دودزا به سمت نیروهای فلسطینی پرتاب کردند.

شبکه فلسطین الیوم گزارش داد که بعد از این کمین نیروهای فلسطینی در محله العیاده در اردوگاه بلاطه فریادهای نظامیان صهیونیست بلند شده بود و به گوش می‌رسید.

گردان‌های شهداالاقصی نیز روز گذشته اعلام کردند که رزمندگان فلسطینی وابسته به این گردان‌ها به صورت گسترده و شدید با عناصر صهیونیست در اردوگاه طولکرم درگیر شدند.

نیروهای فلسطینی در نبرد خود با عناصر متجاوز به اردوگاه طولکرم از تعداد زیادی نارنجک استفاده کرده و به صورت گسترده به سمت آنها تیراندازی کردند.

گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از وقوع درگیری‌های شدید میان نیروهای فلسطینی و عناصر صهیونیست در اردوگاه بلاطه واقع در شرق نابلس حکایت داشت.

در جریان این درگیری‌ها، رزمندگان فلسطینی موفق شدند جنگ افزارهای دشمن را با نارنجک هدف قرار دهند.