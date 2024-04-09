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۲۱ فروردین ۱۴۰۳، ۹:۰۹

همزمان با محفل انس با قرآن برگزار شد؛

برگزاری دومین نشست با مشاورین امور بانوان دستگاه‌های اجرایی

برگزاری دومین نشست با مشاورین امور بانوان دستگاه‌های اجرایی

همزمان با برگزاری محفل انس با قرآن، دومین نشست با مشاورین امور بانوان دستگاه‌های اجرایی به منظور هماهنگی برنامه‌های سال جدید برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با برگزاری محفل انس با قرآن، دومین نشست با مشاورین امور بانوان دستگاه‌های اجرایی به منظور هماهنگی برنامه‌های سال جدید برگزار شد.

در این نشست انسیه خزعلی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده؛ ضمن تبریک پیشاپیش ایام عید فطر و آرزوی قبولی طاعات و عبادات برگزاری این جلسه را به منظور تشریک مساعی برای اجرایی سازی برنامه‌های مورد نظر دانستند.

در ادامه این نشست بیان شد با توجه به پیشنهاد ریاست جمهور در شهریور سال ۱۴۰۲ در مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص طرح جنبش تعهد خانواده و درخواست از تمامی کشورها برای انجام اقدامات اثرگذار در حفظ بنیان خانواده و با توجه به اهمیت موضوع بحث‌های مطالعاتی با همکاری اندیشمندان و نخبگان باید اقدامات لازم انجام و اسناد مقدماتی تهیه شود؛ همچنین از دستگاه‌های اجرایی درخواست شد برنامه‌ها، راهبردها و پیشنهادات را جهت نهایی سازی اسناد ارائه کنند.

از دیگر برنامه‌ها نیز به رویداد ملی خانواده و فرهنگ عامه اشاره شد و در انتهای این نشست مسائل و چالش‌های مشاورین امور بانوان در اجرایی سازی برنامه‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

کد مطلب 6073930

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