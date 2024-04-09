به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار «جواد ملک‌لو» مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه عاشورا ظهر امروز سه شنبه در بازدید از شهر جدید سهند با بیان این‌که مقرر شد ۷۲ واحد مسکونی از پروژه شهید تجلایی را تا پایان خرداد ماه به متقاضیان تحویل دهیم، افزود: تقاضا داریم متقاضیان نیز آورده‌های خود را به موقع تکمیل کنند تا بتوانیم در سریع‌ترین زمان ممکن پروژه را تحویل دهیم.

وی تاکید کرد که بسیج سازندگی استان به نمایندگی از قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) و به همت گروه‌های جهادی به ویژه گروه جهادی شهید مهدی باکری و همچنین مشارکت صمیمانه شرکت عمران شهر جدید سهند، مصمم به تکمیل واحدهای پروژه شهید تجلایی با بهترین کیفیت است.

فرهاد سعیدی، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند نیز در این بازدید شبانه با اشاره به پیشرفت فیزیکی خوب پروژه به ویژه در فاز جنوبی، اظهار کرد: پروژه شهید تجلایی ویژگی‌های متمایزی داشته و با یک پیلوت و ۳ طبقه طراحی شده که همانند واحدهای شخصی ساز است.

وی با بیان این‌که پروژه با استانداردها و کیفیت بالایی احداث می‌شود، ادامه داد: یکی از چالش‌های پیش روی پروژه مربوط به عدم تناسب آورده متقاضیان با پیشرفت پروژه است که از متقاضیان خواهش داریم جهت تکمیل سریع واحدها، آورده‌های خود را به موقع واریز کنند.

سعیدی با اشاره به تمهیدات لحاظ شده جهت افتتاح ۷۲ واحد تا پایان خرداد ماه، یادآور شد: فرآیند تحویل واحدها حسب واریزی متقاضیان انجام می‌شود و این واحدها نیز به متقاضیانی تحویل داده می‌شود که به موقع نسبت به تکمیل آورده‌های خود اقدام کرده و دارای برترین امتیاز در سامانه باشند.

وی از احداث کاربری‌های عمومی و خدماتی همچون مدرسه، مسجد و واحدهای خدماتی تجاری سایت پروژه توسط سازمان بسیج سازندگی خبر داد و گفت: طراحی مسجد و مدرسه به اتمام رسیده و فازهای تجاری هم طراحی می‌شود تا همزمان با تحویل واحدها، کاربری‌های خدماتی نیز به بهره‌برداری برسند.