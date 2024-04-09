به گزارش خبرگزاری مهر، روح‌الله شاعلیا اعلام کرد: در بخش تخلیه محموله‌های جنرال کارگو در مجموع یک میلیون و ۶۰۷ هزار تن کالای عمومی در بندر شهید رجایی تخلیه و بارگیری شد که نزدیک به ۵۰۰ هزارتن بیش‌تر از سال ۱۴۰۱ بوده است.

وی افزود: در بخش عملیات کانتینری نیز جابه‌جایی ۲ میلیون و ۱۱۶ هزارتن TEU (کانتینر ۲۰ فوت) با هشت درصد افزایش به ثبت رسید.

گفتنی است؛ در سال گذشته (۱۴۰۲)، بیش از ۸۳ میلیون تُن عملیات تخلیه‌و بارگیری در بندر شهید رجایی انجام شد که ۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

«جنرال کارگو نوعی از حمل‌ونقل است که به ارسال و انتقال کالا و محموله خشک غیرفله می‌پردازد و در سیستم لجستیک به کالاهای قابل انتقال به این شکل و نیز به کشتی‌های مخصوص این نوع از حمل‌ونقل گفته می‌شود».