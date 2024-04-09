قطار شیراز به چه شهرهایی می رود؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، امروزه خطوط راه آهن، بسیاری از شهرها را به یکدیگر متصل کرده‌اند و واگن‌های فراوانی در مسیرهای ریلی مشغول رفت‌وآمد هستند. یکی از شهرهای مهم کشور که علاوه‌بر جمعیت زیادی که دارد، گردشگران فراوانی نیز تمایل دارند تا به آن سفر کنند، شیراز است.

تاریخچه ایستگاه راه آهن شیراز

شما می‌توانید با تهیه بلیط قطار شیراز، در اسرع وقت و با کم‌ترین دردسر ممکن به این شهر رسیده و برای برگشت نیز از همان خط ریلی استفاده نمائید؛ اما اصلی‌ترین سوالی که در این میان باید به آن پاسخ دهید، این است که ایستگاه قطار شیراز به چه شهرهایی متصل است؟

با این که شیراز یکی از شهرهای مهم کشور محسوب می‌شود، اما ایستگاه راه آهن آن جزو ایستگاه‌های تازه‌تأسیس به‌شمار می‌رود. ساخت ایستگاه راه آهن شیراز در سال ۱۳۸۰ شروع شد و پس از ۸ سال، در سال ۱۳۸۸ افتتاح گردید. متأسفانه به‌خاطر نقص‌های فنی که در این ایستگاه به‌وجود آمده بود، به مدت ۲ سال تعطیل شد و مجدداً در سال ۱۳۹۰ بازگشایی شد.

خوشبختانه امروزه ایستگاه راه آهن شیراز یکی از پرترددترین‌ها بوده و روزانه قطارهای زیادی از این مکان عبور می‌کنند. علاوه بر این، امکانات و خدمات مناسبی نیز در این ایستگاه به مسافران ارائه می‌شوند و می‌توانند تا زمان رسیدن قطار به ایستگاه استراحت نمایند.

مسیرهای راه آهن شیراز

امروزه این امکان وجود دارد که به‌وسیله قطار از شیراز به هر یک از شهرهای مهم کشور دسترسی داشته باشید. راه آهن شیراز به شهرهای تهران، اصفهان، مشهد، تبریز، کرمان و… متصل است که البته از بین تمامی این شهرها، فقط تهران و مشهد هستند که به‌صورت منظم قطارهایی در مسیر آن‌ها رفت‌وآمد می‌کنند.

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برای پیمودن مسیر تهران تا شیراز به‌وسیله قطار، تقریباً به ۱۶ ساعت زمان نیاز خواهید داشت. طی کردن مسیر شیراز تا مشهد نیز تقریباً ۲۷ ساعت طول می‌کشد. شاید در نگاه اول این زمان طولانی به‌نظر برسد اما توجه داشته باشید که سفرهای ریلی، جزو پرامکانات‌ترین‌ها به‌شمار می‌روند و خدماتی که در طول سفر به شما عرضه می‌شوند، سبب می‌شوند تا سختی مسیر تسهیل شده و بدون هیچ مشکلی به مقصد برسید.

یکی از نکاتی که قبل از رزرو بلیط قطار (به‌خصوص بلیط مسیرهای طولانی‌) باید در نظر داشته باشید، این است که هر کدام از قطارها از لحاظ کیفی در دسته‌ای مشخص قرار می‌گیرند. قطارهایی که در ایران مشغول به‌کار هستند، بین ۳ تا ۵ ستاره دارند که قطارهای ۳ ستاره معمولی‌ترین‌ها و قطارهای ۵ ستاره، لوکس‌ترین‌ها هستند. اگر احساس می‌کنید که پیمودن مسیری طولانی ممکن است برای‌تان خسته‌کننده باشد، می‌توانید با تهیه بلیط قطارهای ۵ ستاره و استفاده از خدمات بی‌نظیر آن‌ها، سختی مسیر را تسهیل کنید. البته قطارهای ۳ ستاره نیز از امکانات و خدمات خوبی برخوردار هستند و جای نگرانی وجود ندارد.

از امکاناتی که در قطارهای ۵ ستاره به مسافران ارائه می‌شوند می‌توان به پذیرایی ویژه، منوی غذا متنوع، صندلی‌های پیشرفته و هماهنگ با آرگونومی بدن، لوازم بهداشتی، لوازم خواب و… اشاره کرد.

قیمت بلیط قطار شیراز

قیمت بلیط قطار شیراز به چندین فاکتور مختلف بستگی دارد؛ اولین فاکتور، مسافت است. هرچه مسافتی که باید طی شود بیشتر باشد، طبیعتاً قیمت نیز بیشتر خواهد بود. دومین فاکتور، نوع قطاری است که آن را رزرو می‌کنید. برای مثال قطارهای ۵ ستاره به‌خاطر خدمات ویژه‌ای که ارائه می‌دهند، از قیمت بالاتری نیز برخوردار هستند.

سومین فاکتوری که روی قیمت بلیط‌ها تأثیر می‌گذارد، میزان عرضه و تقاضا است. معمولاً در ایام شلوغ سال که درخواست برای رزرو بلیط به بالاترین حد ممکن می‌رسد، قیمت نیز مقداری افزایش پیدا می‌کند. در نقطه مقابل، در ایامی که مسافران زیادی وجود ندارند، قیمت نیز کاهش یافته و می‌توانید بلیط‌تان را با صرف هزینه‌ای کم‌تر خریداری نمائید.

اگر شما نیز تمایل دارید تا بلیط قطار شیراز را به‌صورت اینترنتی خریداری کرده و از تخفیفات مختلفی بهره‌مند شوید، پیشنهاد می‌کنیم تا بدون معطلی به وبسایت فلای تودی مراجعه نمائید. فلای تودی در کنار این که امکان خرید بهترین بلیط‌های قطار را برای کاربران خود فراهم کرده است، تخفیف‌های متنوعی را برای بلیط‌ها در نظر گرفته و حتی این امکان وجود دارد که بتوانید بلیط قطاری ۵ ستاره را با پرداخت مبلغی بسیار کم‌تر از حالت عادی تهیه کرده و سفری لوکس و راحت را برای خود رقم بزنید. لازم به ذکر است که علاوه بر تخفیفات دوره‌ای، به ازای هر خریدی که انجام می‌دهید تعدادی امتیاز دریافت خواهید کرد که مجموع این امتیازات می‌توانند به تخفیف تبدیل شوند.

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