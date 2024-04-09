۱۹۹۵ هکتار از اراضی کشاورزی لرستان تثبیت شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید عماد شاهرخی امروز سه‌شنبه در حاشیه کمیسیون رفع تداخلات لرستان، اظهار داشت: رفع تداخل اراضی یکی از مهم‌ترین برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی در راستای حل مشکلات مربوط به اراضی کشاورزی و سنددار کردن اراضی است، این اقدامات در استان با جدیت تا اتمام کار در حال پیگیری است.

وی افزود: با رفع تداخل اراضی، کشاورزان می‌توانند به‌راحتی از اراضی خود استفاده کنند و برای دریافت سند اقدام کنند، این امر به افزایش تولید محصولات کشاورزی و رونق اقتصادی استان کمک خواهد کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، بیان کرد: تثبیت مالکیت اراضی کشاورزی از طریق پیشبرد طرح حدنگاری و رفع تداخلات برکات و ثمرات زیادی را به همراه دارد که از جمله آنها باید به تعیین تکلیف وضعیت مالکیت زمین‌های زراعی، کاهش پرونده برای رسیدگی به دستگاه قضائی، جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز و پایداری فعالیت‌های کشاورزی اشاره کرد.

وی عنوان کرد: در این کمیسیون تعداد ۱۰ پلاک از اراضی استان به مساحت بالغ بر شش هزار و ۱۱۸ هکتار مطرح و مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت میزان هزار و ۹۹۵ هکتار به‌عنوان اراضی غیرملی تثبیت شد.