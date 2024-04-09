  1. استانها
  2. زنجان
۲۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۶:۲۴

اسامی برندگان روز بیست و هشتم مسابقه زندگی با آیه‌ها در زنجان

اسامی برندگان روز بیست و هشتم مسابقه زندگی با آیه‌ها در زنجان

زنجان- اسامی برندگان روز بیست و هشتم مسابقه زندگی با آیه‌ها در زنجان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی برندگان روز بیست و هشتم مسابقه زندگی با آیه‌ها اعلام شد.

...................................................

سوال روز بیست و هشتم «زندگی با آیه ها» در استان زنجان

کدام آیه ما را به دعوت به آمادگی برای مرگ و حساب و کتاب بعد از آن می‌کند؟

۱- آیه ۱۹۴ سوره اعراف

۲- آیه ۹ سوره اسرا

۳- آیه ۱ سوره ابراهیم

۴- آیه ۱۸ سوره حشر

..........................................

اعلام اسامی برندگان روز بیست و هشتم مسابقه زندگی با آیه‌ها

۱- ۱۰۳۶***۰۹۳۳ خانم صادقه درویش زاده
۲- ۳۲۳۰***۰۹۰۳ خانم زهره اشنار
۳- ۴۱۲۲***۰۹۱۷ خانم معصومه افشارلو
۴- ۲۴۱۲***۰۹۰۲ خانم والیه رضا
۵- ۳۶۳۱***۰۹۳۵ خانم فاطمه شاهی

کد مطلب 6074500

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها