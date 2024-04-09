به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی برندگان روز بیست و هشتم مسابقه زندگی با آیهها اعلام شد.
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سوال روز بیست و هشتم «زندگی با آیه ها» در استان زنجان
کدام آیه ما را به دعوت به آمادگی برای مرگ و حساب و کتاب بعد از آن میکند؟
۱- آیه ۱۹۴ سوره اعراف
۲- آیه ۹ سوره اسرا
۳- آیه ۱ سوره ابراهیم
۴- آیه ۱۸ سوره حشر
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اعلام اسامی برندگان روز بیست و هشتم مسابقه زندگی با آیهها
۱- ۱۰۳۶***۰۹۳۳ خانم صادقه درویش زاده
۲- ۳۲۳۰***۰۹۰۳ خانم زهره اشنار
۳- ۴۱۲۲***۰۹۱۷ خانم معصومه افشارلو
۴- ۲۴۱۲***۰۹۰۲ خانم والیه رضا
۵- ۳۶۳۱***۰۹۳۵ خانم فاطمه شاهی
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