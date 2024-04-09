به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی برندگان روز بیست و هشتم مسابقه زندگی با آیه‌ها اعلام شد.

...................................................

سوال روز بیست و هشتم «زندگی با آیه ها» در استان زنجان

کدام آیه ما را به دعوت به آمادگی برای مرگ و حساب و کتاب بعد از آن می‌کند؟

۱- آیه ۱۹۴ سوره اعراف

۲- آیه ۹ سوره اسرا

۳- آیه ۱ سوره ابراهیم

۴- آیه ۱۸ سوره حشر

..........................................

اعلام اسامی برندگان روز بیست و هشتم مسابقه زندگی با آیه‌ها

۱- ۱۰۳۶***۰۹۳۳ خانم صادقه درویش زاده

۲- ۳۲۳۰***۰۹۰۳ خانم زهره اشنار

۳- ۴۱۲۲***۰۹۱۷ خانم معصومه افشارلو

۴- ۲۴۱۲***۰۹۰۲ خانم والیه رضا

۵- ۳۶۳۱***۰۹۳۵ خانم فاطمه شاهی