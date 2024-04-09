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۲۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۶:۴۰

مدیرکل مدیریت بحران کهگیلویه و بویراحمد:

۵۰۰ واحد مسکونی در کهگیلویه و بویراحمد دچار خسارت شدند

۵۰۰ واحد مسکونی در کهگیلویه و بویراحمد دچار خسارت شدند

یاسوج- مدیرکل مدیریت بحران کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۵۰۰ واحد مسکونی در استان به علت تخریب و یا آسیب دیدگی ناشی از سیل توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان شناسایی و ثبت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نیک روز ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: گزارش خسارت‌های وارد شده در استان، جمع آوری و به تهران ارسال شده است.

وی بیان داشت: تسهیلات لازم در صورت تخصیص اعتبار به واحدهای خسارت دیده و ساختمان‌ها پرداخت می‌شود.

نیک روز تصریح کرد: بارش‌های بهاره در استان از یک سو موجب افزایش آب موجود در سدها شد و از سوی دیگر نیز خسارتی‌های به واحدهای مسکونی شهری، روستایی و بخش کشاورزی وارد کرد.

وی افزود: بارش‌های بهاره در کهگیلویه و بویراحمد یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به بخش‌های مختلف کشاورزی شامل شیلات، باغات و مزارع خسارت وارد کره است.

کد مطلب 6074517

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