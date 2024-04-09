هواشناسی خراسان رضوی هشدار نارنجی صادر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه روز سهشنبه مرکز پیش بینی هواشناسی خراسان رضوی آمده است: از اوایل وقت پنجشنبه هفته جاری با گسترش سامانه ناپایدار جوی فعال در نواحی غربی کشور به استان، ضمن افزایش شدت وزش باد، بارشهای رگباری خراسان رضوی را فرا خواهد گرفت.
بر اساس این اطلاعیه، این سامانه در روز جمعه ضمن تقویت موجب گسترش بارشهای رگباری توأم با رعد و برق، در نواحی مستعد صاعقه، بارش تگرگ و همچنین کاهش محسوس دما و بارش برف و باران در نواحی سردسیر و کوهستانی خواهد شد.
مرکز پیش بینی هواشناسی خراسان رضوی در این اطلاعیه آورده است: در این مدت بارشهای رگباری آبگرفتگی، ایجاد روانآب، کاهش محسوس دما، سیلابی شدن مسیلها و اختلال در سیستم حمل و نقل استان پیش بینی شده است.
هواشناسی خراسان رضوی بر اتخاذ تمهیدات لازم برای جلوگیری از خسارات ناشی از شدت وزش باد، عدم تردد و توقف در حاشیه رودخانهها و مسیلها و همچنین خودداری از صعود به ارتفاعات و عملیات کوهنوردی تاکید کرده است.
هشدار نارنجی شدت بیشتری از هشدار زرد رنگ دارد. در این نوع هشدار پیشبینی میشود که پدیده جوی اثرات منفی به دنبال داشته باشد و خسارتهای احتمالی را سبب شود، از این رو برای آماده باش دستگاههای مسؤول هشداری با چنین رنگی برای مقابله با این پدیده خسارت زا صادر میشود.
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