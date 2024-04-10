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۲۲ فروردین ۱۴۰۳، ۱۳:۴۳

رییس شورای اسلامی شهر شیرینو:

تردد و توقف ماشین‌های سنگین در کوچه‌های بندر «شیرینو» ممنوع شد

تردد و توقف ماشین‌های سنگین در کوچه‌های بندر «شیرینو» ممنوع شد

بوشهر- رییس شورای اسلامی شهر شیرینو گفت: تردد و توقف کامیون‌ها و ماشین‌های سنگین در کوچه‌های شهر شیرینو ممنوع است.

ابراهیم بهمنی در گفت‌وگو یا خبرنگار مهر گفت: پیرو گلایه مکرر مردم شیرینو و پیگیری‌های شورای اسلامی این بندر، پلیس راهور شهرستان کنگان صبح امروز با حضور در این شهر تمامی ماشین‌های سنگین در شهر جریمه و کنترل مدارک کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر شیرینو ضمن تشکر از مجموعه فرمانداری و فرماندهی محترم راهور شهرستان کنگان افزود: ما مکاتبات لازم با استانداری، فرمانداری، سازمان منطقه ویژه پیرو مطالبه مردم و داشته‌ایم و نیاز است پلیس راهور به صورت مستمر در شهر حضور داشته باشند، تا وضعیت ممنوعیت ماشین‌های سنگین در شهر کمتر شود.

وی گفت: تردد ماشین‌های سنگین در سطح شهر بسیار خطرناک است و آسایش از مردم سلب کرده است.

کد مطلب 6075097

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