ابراهیم بهمنی در گفتوگو یا خبرنگار مهر گفت: پیرو گلایه مکرر مردم شیرینو و پیگیریهای شورای اسلامی این بندر، پلیس راهور شهرستان کنگان صبح امروز با حضور در این شهر تمامی ماشینهای سنگین در شهر جریمه و کنترل مدارک کرد.
رئیس شورای اسلامی شهر شیرینو ضمن تشکر از مجموعه فرمانداری و فرماندهی محترم راهور شهرستان کنگان افزود: ما مکاتبات لازم با استانداری، فرمانداری، سازمان منطقه ویژه پیرو مطالبه مردم و داشتهایم و نیاز است پلیس راهور به صورت مستمر در شهر حضور داشته باشند، تا وضعیت ممنوعیت ماشینهای سنگین در شهر کمتر شود.
وی گفت: تردد ماشینهای سنگین در سطح شهر بسیار خطرناک است و آسایش از مردم سلب کرده است.
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