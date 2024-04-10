به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، رییس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس شهادت ۳ فرزند و چند نوه خود در حمله جنایتکارانه ارتش رژیم صهیونیستی به اردوگاه الشاطئ در غزه را افتخار دانست و گفت خدا ا را به خاطر این افتخار شاکرم.
«اسماعیل هنیه» گفت: ما با این دردها و خونها امید، آینده و آزادی را برای ملت، آرمان و امت خود میسازیم. فرزندان شهید من افتخار زمان، مکان و حسن خاتمه را کسب کردند. فرزندان من همراه با دیگر ملت در نوار غزه ماندند و آنجا را ترک نکردند.
رییس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس افزود: همه فرزندان این ملت و خانوادههای فلسطینی در غزه بهای سنگینی را با شهادت فرزندانشان دادند و من هم یکی از آنها هستم.
هنیه با یادآوری جنایت های رژیم صهیونیستی در غزه گفت: حدود ۶۰ نفر از اعضای خانوادهام همانند دیگر ملت به شهادت رسیدند و بین آنها هیچ فرقی نیست.
رییس دفتر سیاسی حماس تاکید کرد: دشمن گمان میکند با هدف قرار دادن فرزندان رهبران حماس میتواند عزم و اراده ملت را درهم بشکند.
در حمله امروز اشغالگران صهیونیست به اردوگاه الشاطی سه فرزند «اسماعیل هنیه» رییس دفتر سیاسی جنبش حماس به همراه سه نوه وی به شهادت رسیدند.
رژیم صهیونیستی در حمله هوایی به این اردوگاه، خودروی حامل فرزندان و نوه های هنیه را هدف قرار داد.
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