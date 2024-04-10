آمار شهدای غزه به ۳۳ هزار و ۴۸۲ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، وزارت بهداشت غزه از آمار جدید شهدا ناشی از حمله‌های رژیم صهیونیستی به غزه خبر داد.

وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که که طی ۲۴ ساعت گذشته بر اثر حملات رژیم صهیونیستی به غزه ۱۲۲ نفر شهید و ۵۶ نفر دیگر زخمی و به بیمارستان منتقل شدند.

وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که بر اثر حمله‌های رژیم صهیونیستی به غزه تاکنون ۳۳ هزار ۴۸۲ نفر شهید و ۷۶ هزار و ۴۹ نفر زخمی شده اند.

از سوی دیگر گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در اراضی اشغالی فلسطین تاکید کرد که سران رژیم صهیونیستی و نظامیان این رژیم اصول قوانین بین‌المللی را برای تحریف خشونت و تجاوزات خود تحریف می‌کنند.

فرانچسکا آلبانیز تصریح کرد: سران اسرائیل کلماتی همچون سپر انسانی و مناطق امن را به بازی می‌گیرند.من خواستار ممنوعیت صادرات اسلحه به اسرائیل و اعمال تحریم‌های اقتصادی بر این رژیم شدم. باید اسرائیل را برای پایبندی به قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل تحت فشار قرار داد. هیچ تدابیری علیه رژیم صهیونیستی به خاطر ارتکاب جنایات جنگی طی سالیان گذشته اتخاذ نشده است.