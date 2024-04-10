برگزاری میز خدمت در دادسرای کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا کریمی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای سند تحول قضائی که مورد تأیید و تأکید مقام معظم رهبری، رئیس قوه قضائیه و رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه است و همچنین به منظور همسو بودن با مردم، محرومیت زدایی و ملاقات چهره به چهره با افرادی که مشکلات حقوقی دارند ملاقاتهای مردمی در قالب میز خدمت برگزار میکنیم.
وی افزود: در این ملاقاتها شهروندان محترم میتواند به صورت رایگان و با حمایتهای سازمان بسیج ادارات و سازمان بسیج حقوق دانان استان از مشاورههای حقوقی و قضائی بهره مند شوند.
دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه تصریح کرد: دادستانی تا هر زمان که لازم باشد آمادگی این را دارد که ملاقاتهای مردمی و دیدارهای چهره به چهره با مردم را در قالب میز خدمت برگزار کند.
وی در خاتمه از شهروندان درخواست کرد با افزایش آگاهیهای حقوقی اقدام به انجام امورات خود کنند، به عنوان مثال سعی کنند از فضاهایی مانند میز خدمت در دادگستری و دادستانی استفاده کنند که در نهایت با آگاهی به پیگیری امور خود بپردازند.
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