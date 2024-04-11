به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است: فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی در راستایِ ارتقا حقوقِ شهروندی و برابر خواست و مطالبه‌یِ عمومِ شهروندان برای مقابله‌یِ مؤثر با هرگونه ناهنجاریِ اجتماعی و تقویت فرهنگِ متعالیِ عفاف و حجاب؛ اجرای طرحِ صیانت اجتماعی با حضور واحدهایِ متخصص و آموزش دیده از روز شنبه بیست و پنجم فروردین ماه ۱۴۰۳ آغاز خواهد شد.

ضمن تشکر و قدردانی از مردم و عموم شهروندان که همواره در حفظ و بسطِ ارزش‌هایِ ایرانی و اسلامی همراه و همگام بوده‌اند، به معدود افرادی که قصد برهم زدن آرامشِ عمومی و هنجارشکنی در مکان‌های عمومی را داشته باشند، هشدار می‌دهیم که چنین رفتارهایِ زننده و خارج از عرفی به هیچ عنوان موردِ پذیرش نبوده و پلیس برابرِ قانون با این افراد برخورد لازم و قانونی را داشته و به مراجع قضائی معرفی خواهد شد.