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۲۳ فروردین ۱۴۰۳، ۱۹:۲۳

فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی اعلام کرد؛

آغاز اجرای طرح عفاف و حجاب در آذربایجان‌شرقی

آغاز اجرای طرح عفاف و حجاب در آذربایجان‌شرقی

تبریز-فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی از آغاز اجرای طرح عفاف و حجاب از روز شنبه ۲۵ فروردین ماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است: فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی در راستایِ ارتقا حقوقِ شهروندی و برابر خواست و مطالبه‌یِ عمومِ شهروندان برای مقابله‌یِ مؤثر با هرگونه ناهنجاریِ اجتماعی و تقویت فرهنگِ متعالیِ عفاف و حجاب؛ اجرای طرحِ صیانت اجتماعی با حضور واحدهایِ متخصص و آموزش دیده از روز شنبه بیست و پنجم فروردین ماه ۱۴۰۳ آغاز خواهد شد.

ضمن تشکر و قدردانی از مردم و عموم شهروندان که همواره در حفظ و بسطِ ارزش‌هایِ ایرانی و اسلامی همراه و همگام بوده‌اند، به معدود افرادی که قصد برهم زدن آرامشِ عمومی و هنجارشکنی در مکان‌های عمومی را داشته باشند، هشدار می‌دهیم که چنین رفتارهایِ زننده و خارج از عرفی به هیچ عنوان موردِ پذیرش نبوده و پلیس برابرِ قانون با این افراد برخورد لازم و قانونی را داشته و به مراجع قضائی معرفی خواهد شد.

کد مطلب 6075645

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    نظرات

    • مهدی IR ۲۰:۳۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۳
      2 3
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      دوباره با این کارهای احمقانه و ابلهانه امنیت و آرامش کشور را به هم بزنید.با برخورد قهری چیزی درست نخواهد شد.
      • مریم IR ۱۳:۱۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۵
        1 3
        با لبخند و مماشات هم چیزی عوض نمیشه ،
    • امیر IR ۰۰:۵۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۵
      1 2
      پاسخ
      زنده باد

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