رشد ۱۵۸ درصدی اسناد مالکیت صادره اراضی کشاورزی در سال ۱۴۰۲

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قوه قضائیه، حسن بابایی درباره آمار عملکرد ارائه خدمات ثبتی سازمان ثبت اسناد در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ گفت: ۸۷ میلیون و ۲۵۳ هزارو ۵۳۳ مورد تعداد کل خدمات ثبتی ارائه شده در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ است و ۸۶ میلیون و ۹۹۹ هزار و ۳۰۴ مورد تعداد خدمات ثبتی الکترونیک ارائه شده در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ بوده که سهم خدمات الکترونیک از کل خدمات ۹۹.۷ درصد است.



وی درباره خدمات ثبتی امور املاک افزود: ۳ میلیون و ۷۲۴ هزار و ۶۹۹ سند مالکیت در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ صادر شده و ۴ میلیون و ۷۹۶۴ سند مالکیت در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ صادر شده که در مقایسه با سال گذشته ۸ درصد رشد داشته است. در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۵۳ هزار و ۶۷۴ اسناد مالکیت صادره قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی بوده که در مقایسه با ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ که ۱۰۱ هزار و ۶۹۵ مورد بوده ۵۱ درصدی رشد داشته است.

رشد ۱۵۸ درصدی اسناد مالکیت صادره اراضی کشاورزی در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲

بابایی اضافه کرد: اسناد مالکیت صادره قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲،۱۳۹ هزار و ۱۵۱ مورد است و در مقایسه با ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ که ۱۱۷ هزار و ۴۴۰ مورد بوده ۱۸ درصدی رشد داشته است. اسناد مالکیت صادره اراضی کشاورزی در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲، ۱۳۲ هزار و ۸۵۵ مورد است و در مقایسه با ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ که ۵۱ هزار و ۴۷۵ مورد بوده ۱۵۸ درصدی رشد داشته است.

رشد ۳۴ درصدی اسناد مالکیت صادره موقوف در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اسناد مالکیت صادره موقوف در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲، ۳۸ هزار و ۸۷۰ مورد و در مقایسه با ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ که ۲۸ هزار و ۹۶۸ مورد بوده رشد ۳۴ درصدی داشته است. اسناد مالکیت صادره اراضی موات در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲، ۴۲۶۳ مورد است و در مقایسه با ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ که ۳۲۹۰ مورد بوده ۳۰ درصدی رشد داشته است.



وی ادامه داد: تقاضای پذیرفته شده ثبت ملک در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲، ۶۳ هزار و ۳۲۹ مورد است و در مقایسه با ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ که ۳۸ هزار و ۸۹۶ مورد بوده ۶۳ درصدی رشد داشته است. املاک تحدید حدود شده در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲، ۹۰ هزار و ۸۲۸ مورد است و در مقایسه با ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ که ۶۴ هزار و ۲۰۷ مورد است ۴۱ درصدی رشد داشته است.

بابایی در ادامه گفت: تفکیک‌های انجام شده در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲، ۴۵۷ هزار و ۱۲۸ مورد است و در مقایسه با ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ که ۳۵۸ هزار و ۶۳۴ مورد بوده رشد ۲۷ درصدی داشته است. افرازهای انجام شده در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲، ۵۵۸۹ مورد است و در مقایسه با ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ که ۳۹۹۳ مورد بوده رشد ۴۰ درصدی داشته است.

رشد ۴۵ درصدی اسناد مالکیت دولتی صادره در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره خدمات ثبتی املاک دولتی اظهار کرد: جمع کل اسناد مالکیت دولتی صادره در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲، ۲۲۰ هزار و ۶۷۷ مورد است و در مقایسه با ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ که ۱۵۱ هزار و ۷۴۱ مورد بوده رشد ۴۵ درصدی داشته است. اسناد مالکیت صادره شرکت‌های دولتی در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲، ۱۰ هزارو ۲۹۲ مورد است و در مقایسه با ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ که ۷ هزار و ۴۷۹ مورد بوده، رشد ۳۸ درصدی داشته است.



وی افزود: اسناد مالکیت صادره مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲، ۲۱ هزار و ۱۸۲ مورد است و در مقایسه با ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ که ۱۲ هزار و ۳۴۸ مورد بوده رشد ۷۲ درصدی داشته است. اسناد مالکیت صادره وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲، ۱۵۵ هزار و ۹۱۰ مورد است و در مقایسه با ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ که ۱۰۱ هزار و ۱۱۵ مورد بوده، رشد ۵۴ درصدی داشته است.

بابایی درباره عملکرد سامانه ثبت الکترونیکی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی اظهار کرد: تعداد پرونده‌های تشکیل شده در این زمینه از ابتدا تاکنون ۳ میلیون و ۵۱۷ هزار و ۷۱۵ مورد بوده و تعداد پرونده‌های تأیید شده از ابتدا تاکنون ۳ میلیون و ۳۷۰ هزار و ۹۳۷ مورد بوده است.

وی افزود: پاسخ به استعلام دفاتر اسناد رسمی در کمتر از دو روز (الکترونیک) انجام می‌شود. صدور رأی در هیأت‌های تعیین تکلیف در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲، ۳۴۳ هزار و ۲۰۵ مورد است و در مقایسه با ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ که ۲۱۳ هزار و ۲۵۸ مورد بوده، ۶۱ درصد رشد داشته است.

رشد ۶ درصدی ثبت شرکت‌ها

بابایی اضافه کرد: ثبت شرکت‌ها در ۱۱ ماهه ۱۴۰۲، ۶۲ هزار و ۱۶۰ مورد است و در مقایسه با ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ ۵۸ هزار و ۸۴۹ مورد بوده، رشد ۶ درصدی داشته است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: تعداد مزایده‌های برگزاری شده در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲، ۱۲ هزار و ۷۰۴ مورد است و در مقایسه با ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ که ۹ هزار و ۸۴۰ مورد بوده ۲۹ درصد رشد داشته است. وصول معوقات بانک‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۳۸ رشد داشته همچنین واریز درآمد به خزانه به میزان ۳۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.

وی ادامه داد: پرونده‌های تشکیل شده در ادارات اجرای اسناد رسمی در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲، ۳۰۴ هزار و ۷۴۷ مورد است که در مقایسه با ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ که ۲۸۷ هزار و ۲۳۰ مورد بوده، ۶ درصد رشد داشته است. پرونده‌های مختومه شده اجرای اسناد رسمی در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ ۲۸۲ هزار و ۵۶۸ مورد است و در مقایسه با ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ که ۲۵۹ هزار و ۶۱۸ مورد بوده، رشد ۹ درصدی داشته است.

بازرسی از واحدهای ثبتی، دفاتر ازدواج، دفاتر طلاق

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره عملکرد نظارت و بازرسی گفت: بازرسی‌های انجام شده در ۱۱ ماهه ۱۴۰۲، ۶۸ هزار و ۴۰۸ مورد است و در مقایسه با ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ که ۶۲ هزار و ۲۹۸ مورد بوده ۱۰ درصد رشد داشته است. بازرسی از دفاتر ازدواج در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲، ۱۵ هزار و ۴۴۳ مورد است و در مقایسه با ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ که ۱۳ هزار و ۵۴۹ مورد بوده ۱۴ درصد رشد داشته است. بازرسی از دفاتر طلاق در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲، ۱۰ هزار و ۴۲۳ مورد است و در مقایسه با ۱۱ ماه سال ۱۴۰۱ که ۹۱۶۱ مورد بوده، رشد ۱۴ درصدی داشته است.

بابایی در پایان اظهار کرد: پیش از ۴۸ میلیون استعلامات الکترونیکی از طریق پایگاه شناسه ملی اشخاص حقوقی به طریق مراجعه موردی و تبادل بر خط اطلاعات با دستگاه‌های متولی یا ناظر صورت گرفته است.