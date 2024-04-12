پیروزی یک نیمه ای پیکان برابر مس

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال مس رفسنجان و پیکان در هفته بیست و سوم رقابت‌های لیگ برتر از ساعت ۱۷:۳۰ و با قضاوت ایمان کهیش رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی در نیمه اول با نتیجه یک بر صفر به سود پیکان به پایان رسید.

ترکیب مس: حامد لک، محمد نژادمهدی، رامتین سلیمان‌زاده، سجاد شهباززاده، منتظر محمد، حسن جعفری، فرشید باقری، مهدی محبی، علی عدنان، سعید واسعی و جلال‌الدین علی محمدی

ترکیب پیکان: محمد ناصری، محمد آژیر، امیرحسین صدقی، محمد ستاری، دانیال جهانبخش، جواد آزاده، فرشید اسماعیلی، سامان نریمان‌جهان، محمدحسین فلاح، حامد پاکدل و علی قربانی

بازیکنان پیکان بازی را بهتر آغاز کردند و در دقیقه ۶ روی نفوذ سامان نریمان جهان او با پاسی، توپ را به حامد پاکدل رساند اما این بازیکن قدر موقعیت به دست آمده را ندانست و حامد لک بدون هیچ مشکلی ضربه پاکدل را مهار کرد.

در دقیقه ۲۳ ضربه آزاد برای پیکان شکل گرفت و فرشید اسماعیلی توپ را به سمت دروازه مس ارسال کرد که با ضربه سر علی قربانی همراه شد و این بازیکن توانست گل اول بازی را برای پیکان به ثمر برساند.

پس از گلزنی پیکان، فشار حملات مس افزایش یافت و در دقیقه ۳۲ ضربه محبی درون محوطه جریمه پس از برخورد با پای مدافع پیکان به راحتی در اختیار ناصری قرار گرفت.

در نهایت این بازی با یک گل در نیمه اول به سود پیکان خاتمه یافت.