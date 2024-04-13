وقوع ناپایداری های جوی در کرمان از عصر امروز

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه هواشناسی کرمان آمده است: طبق بررسی آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی از امروز شنبه ۲۵ فروردین تا روز دوشنبه در برخی مناطق مرکزی و نیمه شمالی، افزایش ابر، رگبار باران و وزش تندبادهای لحظهای را خواهیم داشت.
همچنین طی همین مدت برای مناطق جنوب شرقی و برخی مناطق شمال غربی استان کرمان وزش باد نسبتاً شدید گاهی همراه با گردوخاک پیش بینی میشود.
در این اطلاعیه آمده است از اواخر وقت روز دوشنبه شاهد تقویت ناپایداریهای جوی در سطح استان به صورت افزایش ابر، رگبار و رعد و برق، بارش تگرگ در مناطق مستعد و وزش تندبادهای لحظهای خواهیم بود.
هواشناسی کرمان پیش بینی کرده است بیشینه بارشها از بعد از ظهر سه شنبه تا پایان روز چهارشنبه در نیمه جنوبی و مناطق مرکزی استان میباشد و با توجه به نوع و شدت بارشها جاری شدن روان آب، طغیان رودخانهها و سیلابی شدن مسیلها در مناطق مستعد نیمه جنوبی محتمل میباشد.
نظر شما