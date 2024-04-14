اهدای ۱۱ قطعه زمین رایگان به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد البرز

میثم سالاری در گفت وگو با خبرنگار مهر مطرح کرد: حوزه معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان البرز وظیفه ارائه تسهیلات و خدمات فنی برای ساخت مسکن روستایی را بر عهده دارد و معاونت بحران بنیاد مسکن را نیز در بر می‌گیرد.

وی با اشاره به فعالیت این معاونت در حوزه روستاها و شهرهای دارای جمعیت زیر ۲۰ هزار نفر افزود: ۹۹ درصد امور روستایی است و شهرهای با جمعیت زیر ۲۰ هزار نفر استان البرز شامل گلسار، کوهسار، تنکمان، آسارا و پلنگ آباد می‌شود اما عمده فعالیت ما در سطح ۲۶۲ روستای استان است.

معاون امور بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان البرز بیان کرد: در مواقع بحران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی فوراً نیروها را به سطح روستاها اعزام می‌کند و بلافاصله تعداد واحدهای تخریب شده و نیازمند تعمیر توسط آنها احصا و پس از جمع بندی به مرکز اعلام می‌شود.

سالاری ادامه داد: سپس پیش بینی‌های لازم برای تأمین اعتبار به منظور ارائه تسهیلات انجام و تأمین اعتبار به بنیاد مسکن استان اعلام می‌شود و ما خانواده‌های آسیب دیده در آن بحران را فراخوان می‌کنیم و ضمن تشکیل پرونده آنها را برای دریافت تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی می‌کنیم.

اعطای وام بلاعوض به خانواده‌های آسیب دیده در مواقع بحران

وی با اشاره به اینکه به فراخور شرایط، تسهیلات بلاعوض نیز به خانواده‌های آسیب دیده اعطا می‌شود، خاطرنشان کرد: در مواقع غیربحران نیز به خانواده‌هایی که قصد دارند در روستاها خانه بسازند، تسهیلات و خدمات فنی موردنیاز را ارائه می‌دهیم.

سالاری افزود: سپس برای آنها ناظر مشخص کرده و نقشه‌های فنی معماری و سازه را برای آنها ساماندهی می‌کنیم. در این راستا در سال مالی و اعتباری گذشته، از محل اعتبارات تسهیلات بهسازی مسکن روستایی یک هزار و ۸۲ نفر برای دریافت تسهیلات ۳۵۰ میلیون تومانی به بانک‌های عامل معرفی شدند.

معاون امور بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان البرز با اشاره به اینکه از این تعداد ۵۲۹ نفر با بانک‌های عامل قرارداد منعقد کرده‌اند، عنوان کرد: معرفی افراد به بانک‌های عامل در دو قالب انجام می‌شود؛ عده‌ای متقاضی دریافت تسهیلات ۳۵۰ میلیون تومانی و عده‌ای متقاضی متمم بگیرند.

وی ادامه داد: متمم گرفتن یعنی در سنوات گذشته زمانی که وام‌ها ۱۰۰ یا ۲۰۰ میلیون تومانی بود، واحدهای آنها تکمیل نشده و اکنون برای دریافت مابه التفاوت مبلغ تسهیلات معرفی می‌شوند. در زمینه اعطای تسهیلات، مجموع اعتبار انعقاد قراردادها ۸۹ میلیارد تومان بوده است.

اعطای تسهیلات قرض الحسنه تکمیلی به ۳۹ نفر

سالاری اظهار کرد: در راستای ساخت مسکن روستایی خانواده‌های فاقد بضاعت مالی دو دسته هستند؛ خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و دسته دیگر خانواده‌هایی که تحت پوشش این نهادها نیستند اما به لحاظ شاخص‌ها و بررسی‌ها به عنوان اقشار کم درآمد محسوب می‌شوند.

معاون امور بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان البرز اضافه کرد: بنیاد مسکن برای هر دو گروه تفاهم نامه‌هایی با کمیته امداد، بهزیستی، بنیاد مستضعفان و جانبازان، سازمان برنامه و بودجه و … دارد و تاکنون در این راستا به ۳۹ نفر تسهیلات قرض الحسنه تکمیلی اعطا کرده است.

وی افزود: یعنی علاوه بر اعطای وام اصلی، تسهیلات قرض الحسنه به مبلغ ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان نیز در جهت تکمیل واحد مسکونی به خانواده‌های مذکور اعطا می‌شود که در این زمینه مجموع رقم انعقاد قرارداد با بانک‌های عامل ۱۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است.

سالاری از اعطای تسهیلات بلاعوض به ۵۴ خانواده تحت پوشش و اقشار کم درآمد در قالب این تفاهم نامه‌ها خبر داد و بیان کرد: مبلغ این تسهیلات از پنج تا ۵۰ میلیون ریال متغیر است که بنا به شرایط و نوع تفاهم نامه، آئین نامه و مقررات در کمیته مربوطه تأمین و پرداخت می‌شود.

توزیع ۵۴۴ تن سیمان رایگان بین ۶۱ خانواده محروم

وی با اشاره به اعطای ۲۵ میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریال وام بلاعوض به ۵۴ خانواده مطرح کرد: در قالب تفاهم نامه‌ای با بنیاد مستضعفان و جانبازان، ۵۴۴ تن سیمان رایگان میان ۶۱ خانواده محروم به منظور تکمیل واحد مسکونی آنها توزیع شد که متوسط سهم هر خانواده حدود ۱۰ تن بود.

معاون امور بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان البرز اعلام کرد: بنیاد مسکن در حرکتی جهادی ۱۱ قطعه زمین با ظرفیت ساخت ۴۴ واحد مسکونی و به ارزش حدود ۱۱ میلیارد تومان را به صورت رایگان به خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد که فاقد زمین بودند اهدا کرد.

سالاری توضیح داد: در طرح نهضت ملی مسکن تاکنون ۹ هزار و ۲۹۶ خانواده بهره مند شده از وام یا خانواده‌های غیروامی تحت پوشش قرار گرفته‌اند که از این تعداد تاکنون ساخت یک هزار و ۴۷۴ واحد مسکونی به اتمام رسیده و مابقی آنها در حال ساخت هستند.

وی افزود: خانواده‌های وامی کسانی هستند که در روستاها زمین دارند و ما به آنها تسهیلات و خدمات فنی ارائه می‌دهیم و خانواده‌های غیروامی نیز افرادی هستند که در روستاها زمین داشته و بضاعت مالی هم دارند و نیازمند وام نیستند اما قصد استفاده از خدمات فنی بنیاد مسکن را دارند.

مقاوم سازی حدود ۵۵ درصد واحدهای روستایی البرز

معاون امور بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان البرز عنوان کرد: بر اساس آمار سرشماری سال ۱۳۹۵، ۶۰ هزار و ۴۲۲ واحد مسکونی در سطح روستاهای استان وجود دارد که تاکنون موفق به مقاوم سازی حدود ۵۵ درصد واحدهای روستایی یعنی ۳۳ هزار و ۲۴۵ واحد شده‌ایم.

سالاری با بیان اینکه بر مبنای پیش بینی‌ها و قوانین و مقررات داخلی بنیاد مسکن و برنامه ریزی مدیران ارشد کشور، مقرر شده تا سال ۱۴۱۵ تمامی واحدهای مسکونی روستایی غیرمقاوم مقاوم سازی شوند، اظهار کرد: اشتهارد، نظرآباد، طالقان و ساوجبلاغ بیشترین میزان واحدهای فرسوده روستایی را دارند.

معاون امور بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان البرز تحقق هدف موجود به منظور دست یابی به حد مطلوب را مستلزم مقاوم سازی حدود هشت هزار واحد مسکونی روستایی دیگر دانست و استقبال مردم از افزایش تسهیلات مسکن روستایی از ۲۰۰ به ۳۵۰ میلیون تومان را خوب ارزیابی کرد.

وی مطرح کرد: یکی از دلایل عمده‌ای که موجب نگرانی مردم در این زمینه می‌شود، سختگیری بانک هاست که ما طی سال گذشته جلسات و مذاکرات متعددی با سرپرستی‌های بانک‌های عامل استان داشتیم که به موجب آن، سختگیری‌های آنها در انعقاد قرارداد و تضامین کمتر شده است.